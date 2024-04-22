Але поведінку наших "партнерів" на тлі всього, що відбувається, важко пояснити чимось іншим як "змовою".

По-перше , брак підтримки нас розпалює апетит Путіна і його готовність воювати скільки зможе. Це суперечить намірам схилити його до миру, через неможливість нас перемогти.

, брак підтримки нас розпалює апетит Путіна і його готовність воювати скільки зможе. Це суперечить намірам схилити його до миру, через неможливість нас перемогти. По-друге , брак цієї підтримки підриває наші стратегічні спроможності. Ми втрачаємо найважливіше — людей. Зброя, надана нам, в умовах браку людей не буде працювати. Це завдає шкоди перспективі нашої перемоги та поразки Путіна.

, брак цієї підтримки підриває наші стратегічні спроможності. Ми втрачаємо найважливіше — людей. Зброя, надана нам, в умовах браку людей не буде працювати. Це завдає шкоди перспективі нашої перемоги та поразки Путіна. По-третє, брак підтримки зараз знецінює вже всю надану нам допомогу на мільярди доларів. А також підриває довіру до західної зброї та гарантій безпеки.

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Все це дуже серйозно, щоб Захід раптом став клеїти неспроможного дурника. То рішення не можуть прийняти в Конгресі, то гроші знайти на снаряди, то ППО надати, то раптом всі навколо почали обговорювати мирні ініціативи без виходу орків з окупованих територій... Тому в мене вже просто немає іншого пояснення, окрім як певних залаштункових домовленостей.

Якщо вони існують, то скоріше б виглядали таким чином: орки заявили нашим партнерам, що з виходом на кордон Донецької області вони оголосять завершення СВО і готові до переговорів. Для партнерів це вигідна історія, бо в повну перемогу над Путіним вони вже не вірять. Тому варіант корейського сценарію, за якого не ростуть ціни на нафту й не треба мільярди слати в Україну на війну — нормальний варіант деескалації.

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Я не знаю, чи це так. Але факт є в тому, що партнери поводяться зовсім не так, як пів року тому. Орки отримали безпрецедентний аванс часу. Ми - безпрецедентні втрати людей, сил і віри в перемогу...

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист