Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики
OPINION

Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики

Олексій Панич
1 жовтня, 2025 середа
08:02
Погляд

Путіну дуже ризиковано продовжувати цю війну і дуже ризиковано її зупиняти

Зміст

Не дуже ймовірно, що нам таки дадуть "Томагавки" (з одною наземною пусковою з комплексу Typhon), але сама ця ідея має тиснути й вже тисне на Кремль. Непередбачуваність і "безбаштовність" Трампа тут грають на нашому боці. Меседж простий: "Зупиняйте війну зараз, бо Трамп не Байден, він, чого доброго, справді може це зробити, а тоді війна зможе раптово завітати у будь-яку точку на території РФ".

Ситуація у Путіна зараз насправді хрінова. Йому дуже ризиковано продовжувати цю війну і дуже ризиковано її зупиняти. Раціонально кажучи, він мав би зупинити цю війну саме в той момент, коли ризики продовження зрівняються з ризиками зупинки, з тенденцією їхнього перевищення. 

Наразі цей момент ще не настав, але він наближається — зокрема тому, що Трамп явно не збирається (чи радше не може) просто відвернутися й залишити цю ситуацію напризволяще (он вже навіть Венс жорстко наїхав на Путіна — це багато про що говорить).

Читайте також: Дозвіл США на далекобійні удари по РФ: оптимістична картина розвитку війни

Однак тут все впирається в здатність Путіна і його оточення реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики. Якщо вони їх недооцінять і зупинять війну, в Росії почнеться багатовимірна "смута". 

Якщо вони їх переоцінять і продовжать війну, санкційний та військовий тиск продовжить зростати, що може в якийсь момент зламати російську економіку. І це буде як з Lehman Brothers: почнеться з якоїсь одної раптової події, яка спричинить каскадний ефект, а його вже не зупинити: він, звісно,  не викличе світової кризи, натомість у РФ струсить все.

Безперечно оптимістична новина в цьому одна: ситуація не завмирає, а продовжує розвиватися й поступово доходить до точки кульмінації.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
зброя
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
ракетний удар
переговори з РФ
допомога США Україні
Читайте також:
Кіт Келлог
Автор Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Дмитро Павличко
Автор Тетяна Яворська
28 вересня, 2025 неділя
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
Київ
+6.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
09:00
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: загинули 9 людей, серед них дитина
09:00
Партнерський матеріал
Євгенія Болотова, фармацевт аптеки "Бажаємо здоров’я"
Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини
08:37
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Удар РФ по Дніпру дронами 30 вересня: відомо про 1 загиблого та 31 пораненого
08:29
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
08:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
07:47
конгрес США
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
07:45
Аналітика
Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:22
Норвегія
У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
21:25
Ексклюзив
зсу танк
Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:58
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV