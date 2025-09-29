Коли війна буде в Росії, здатність Путіна вести війну зменшиться радикально.

Чому удари по енергетиці не зупинили нас, але можуть зупинити Росію?

Бо у нас немає опції зупинитися. Ми або переможемо, або нас не стане, як нації, а багатьох з нас – фізично не стане. Ми всі вже залишили цифровий слід. В разі окупації це тільки питання часу, коли ФСБ виловить всіх активних прихильників незалежності України та згноїть у Сибіру.

На відміну від нас, у росіян опція зупинитися є. Вони точно знають, що у разі припинення війни ніяке НАТО в Бєлгород не піде. Вони знають, що туди підуть електрики й дадуть світло, щоб фьокли могли дивитися свої серіали та варити ванькам сосиски з мівіною.

Зараз є інформація, що по Бєлгородській ТЕЦ ми ввалили американськими Хаймарсами. Ввалили демонстративно, двічі, щоб показати дозвіл американців бити своєю зброєю по енергетичних об'єктах. Читайте також: Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками

Треба спостерігати динаміку. Але виглядає так, що це перші хороші новини за останні два роки, які стосуються глобальних речей. А саме – зменшення готовності Росії продовжувати війну.

Якщо на збільшення наших спроможностей вражати енергетичні цілі, накласти проблеми в економіці Росії, зменшення доходів від нафти та нафтопродуктів, підвищення ПДВ в Росії та закінчення хорошої погоди для наступальних дій, вимальовується оптимістична картина можливого розвитку війни.

Для закріплення цього тренду, найважливіше зараз – комплектація армії. Зі свого боку бачу покращення трендів комплектації. Потік добровольців збільшується. Люди бачать реальний стан справ на фронті й менше бояться підписувати контракти. Особливо це стосується операторів БПЛА. Будь ласка, хто хоче потрапити в гарантовано нормальний підрозділ, пишіть мені в особисті. Ми переможемо.