Дозвіл США на далекобійні удари по РФ: оптимістична картина розвитку війни
Удари по російській енергетиці – це те саме перенесення війни на територію ворога, якого дуже бракує*
Коли війна буде в Росії, здатність Путіна вести війну зменшиться радикально.
Чому удари по енергетиці не зупинили нас, але можуть зупинити Росію?
Бо у нас немає опції зупинитися. Ми або переможемо, або нас не стане, як нації, а багатьох з нас – фізично не стане. Ми всі вже залишили цифровий слід. В разі окупації це тільки питання часу, коли ФСБ виловить всіх активних прихильників незалежності України та згноїть у Сибіру.
На відміну від нас, у росіян опція зупинитися є. Вони точно знають, що у разі припинення війни ніяке НАТО в Бєлгород не піде. Вони знають, що туди підуть електрики й дадуть світло, щоб фьокли могли дивитися свої серіали та варити ванькам сосиски з мівіною.
Зараз є інформація, що по Бєлгородській ТЕЦ ми ввалили американськими Хаймарсами. Ввалили демонстративно, двічі, щоб показати дозвіл американців бити своєю зброєю по енергетичних об'єктах.
Читайте також: Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
Треба спостерігати динаміку. Але виглядає так, що це перші хороші новини за останні два роки, які стосуються глобальних речей. А саме – зменшення готовності Росії продовжувати війну.
Якщо на збільшення наших спроможностей вражати енергетичні цілі, накласти проблеми в економіці Росії, зменшення доходів від нафти та нафтопродуктів, підвищення ПДВ в Росії та закінчення хорошої погоди для наступальних дій, вимальовується оптимістична картина можливого розвитку війни.
Для закріплення цього тренду, найважливіше зараз – комплектація армії. Зі свого боку бачу покращення трендів комплектації. Потік добровольців збільшується. Люди бачать реальний стан справ на фронті й менше бояться підписувати контракти. Особливо це стосується операторів БПЛА. Будь ласка, хто хоче потрапити в гарантовано нормальний підрозділ, пишіть мені в особисті. Ми переможемо.
А імперія с*иномордих буде там, де вона була завжди – в дірці в землі, куди вони ходють.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
