По-перше, такий захід не міг відбутися без сприяння української влади та спецслужб: цих людей без погодження просто не пропустили б через кордон. Тобто захід був запланований, проходив під контролем відповідних українських органів і є частиною більшої стратегії щодо росіян.

По-друге, це був чіткий інформаційний сигнал назовні, нашим західним партнерам: українці — цивілізовані раціональні люди, не засліплені ненавистю, не нацисти — за етнічним принципом людей не поділяють. На Заході до ідеї кенсельнути всіх росіян ставляться з великим нерозумінням, а тут ще російський наратив про травмованих війною українців-русофобів. Одним фактом проведення цього заходу і саме у Львові (найбільш демонізованому російською пропагандою місті) зруйновано.

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По-третє, влада продемонструвала, що вміє переступити через емоції та вступити у перемовини з російською опозицією, навіть попри можливу шкоду для свого рейтингу всередині країни.

По-четверте, я вже прочитав, що на тому форумі зустрілися як неозброєні російські опозиціонери, так і росіяни, які воюють у складі ЗСУ. Раніше політична російська опозиція уникала контактів з озброєними російськими добровольцями, які воюють на боці України. Тепер це все більше схоже на якусь координацію зусиль.

По-п'яте, цей російський елемент вкрай потрібен для приборкання Росії. Українські військові навряд будуть діяти безпосередньо на території супротивника без згоди західних партнерів, принаймні не регулярні війська. Ми ж не агресори й не окупанти. А ось підрозділи РДК, "Свободи Росії", "Сибірського батальйону" та інші групи цілком можуть йти та звільняти свою країну від диктатури. І чим більше "політичних опозиціонерів" підтримають такий сценарій, тим більше в цих підрозділах буде людей та зброї, розвідувальної інформації, фінансової підтримки.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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