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OPINION

Чому Іван Баканов має сидіти у тюрмі за державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ?

4 листопада, 2024 понедiлок
10:03
Погляд

"Українська правда" з'ясувала, що Іван Баканов подарував сину статус військовослужбовця СБУ та безтурботне щасливе життя під час війни у ресторанах та спортзалах Києва

Зміст

Але мені в цій історії найбільш зухвалим видається те, що сам Баканов досі на свободі.

Хочу наголосити чому Баканов має сидіти у тюрмі й відповідати за державну зраду, і не повинен  перебувати на свободі:

1. За поданням Баканова президент Зеленський у жовтні 2020 року призначив на посаду начальника СБУ Криму агента ФСБ Олега Кулініча:

  • Кулініч закінчив академію ФСБ в Росії, і не мав права за українськими законами отримувати посаду на держслужбі. 
  •  Кулініч багато років працював разом з Андрієм Деркачем — колишнім українським депутатом, який виявився російським агентом, і у 2024-му році отримав від Путіна посаду сенатора РФ від Астраханської області. 
  • Кулініч був на зв'язку та доповідав російському агенту Володимиру Сівковичу, колишньому українському депутату та заступнику секретаря РНБО при Януковичі у Москву про усе, що відбувалось в СБУ. 
  • Кулініч отримав неофіційні повноваження головного радника Баканова, і замість Херсона знаходився у Києві, мав доступ до усієї інформації про операції СБУ. 
  • Кулініч зараз у тюрмі як російський агент, йде суд.

2. За наказом Баканова у липні 2019 року начальником управління внутрішньої безпеки СБУ було призначено Андрія Наумова. Згодом указом президента Наумов отримав звання бригадного генерала, а його управління зробили Головним, тобто надали найвищий статус:

  • Наумов взяв під контроль усі особисті справи усіх співробітників СБУ, а також створив масштабну систему завозу контрабанди в Україну. 
  • Генерал Наумов втік з України перед російським вторгненням, та був затриманий у Сербії разом з одним з довірених контрабандистів Олександром Акстом, разом з великою сумою готівки. 
  • У своєму зверненні президент Зеленський назвав Наумова "зрадником". Україна вимагає його екстрадиції.

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3. Призначення Кулініча не було випадковим, а прямо пов'язано з домовленостями Баканова з Москвою:

  • Кулініч не мав права займати державні посади, оскільки у 1994 році закінчив академію ФСБ у Москві, такі люди підлягають люстрації. Він не міг пройти спец перевірку СБУ, його призначили на посаду незаконно.
  • Кулініч був близьким партнером Андрія Деркача, якого США оголосили російським агентом та наклали на нього санкції у вересні 2020 року. Після пресконференції, на якій він оприлюднив перемовини президента Порошенко та президента Байдена і висунув проти них звинувачення. 
  • Кулініч був призначений на ключову посаду та отримав доступ до усіх операцій СБУ у жовтні 2020 року, тобто одразу після того, як сам Деркач отримав санкції та не міг особисто контактувати з Бакановим. Призначення Кулініча виглядає як відповідь США від російських спецслужб та посилення їх впливу на СБУ.
  • Кулініч відкрито захищав інтереси Росії в СБУ. Так, в управлінні СБУ Криму була порушена справа проти наближеного до Деркача Володимира Скачко за проросійську пропаганду. Кулініч особисто добився закриття справи та зняття з посади слідчого СБУ, який вів справу. 
  • Кулініч напередодні вторгнення блокував усі повідомлення аеророзвідки та агентури СБУ по Криму, щоб не допустити інформацію про вторгнення на цьому напрямку, та масштаби дій РФ.
  • 12 лютого 2022 року Кулініч був керівником антитерористичних навчань у Херсонській області, які відвідав президент Зеленський. Кулініч мав повний доступ у 2021-22 роках до усієї системи оборони півдня України, це призвело до повного провалу наших планів оборони, і до стрімкого просування росіян. 24 лютого росіяни у маршовому порядку приїхали в обхід українських позицій до 150 км. Жодні мости та дамби на шляху наступу не були підірвані, і тільки матрос Скакун підірвав частину прольоту Генічеського мосту, який стояв осторонь від головного удару росіян. Кулініч дозволив росіянам отримати усю інформацію про стан української оборони.
  • Кулініч 15 років не служив в СБУ, ніяких підстав для його повернення на службу не було, крім вимоги ФСБ. Він був відомий виключно як людина, пов'язана з ФСБ та Деркачем. І саме це було підставою для Баканова надати Кулінічу увесь доступ до усіх операцій СБУ, усю інформацію, щоб сприяти захопленню України.
  • одразу після початку вторгнення Кулініч кинув Херсон, кинув своїх підлеглих в управлінні СБУ, нічого не зробив для організації оборони, а виїхав у Київ, щоб бути поруч з Бакановим та отримувати від нього та передавати у Москву інформацію про дії України.

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Висновок:

Ексголова СБУ Іван Баканов:

  • виконував завдання ФСБ РФ;
  • призначав агентів ФСБ на вищі керівні посади для дезорганізації роботи СБУ по захисту від Росії;
  • сприяв агресії РФ та був співучасником плану здачі України російським окупантам.
  • керував контрабандою та підривав економіку України в інтересах РФ.

Перебування Баканова на свободі — це просто наруга над законом та справедливістю, це зрада не тільки держави — це зрада пам'яті тих десятків тисяч героїв, які загинули та продовжують гинути, щоб виправити наслідки дій Баканова та його російських керівників. Іван Баканов, на мій погляд, це відкритий ворог, який продовжує виконувати завдання Росії та продовжує діяти проти України.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
СБУ
ФСБ
Юрій Бутусов
Війна з Росією
державна зрада
колаборанти
Іван Баканов
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