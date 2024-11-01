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OPINION

Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
14:46
Погляд

Погані новини про непотизм і корупцію стали таким звичним явищем, як кава зранку. Утім сенсаційна знахідка журналіста Михайла Ткача, про те, що Іван Баканов пішов, але прилаштував свого сина в СБУ, вразила навіть найбільш цинічні уми

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Але перед тим, як перейти до препарації історії з сином, зафіксуємо, за що ми так не любимо батька. Якщо це читатиме сам Іван Геннадійович — нині звичайний приватний адвокат та рантьє. 

Баканов-старший є другом дитинства Володимира Зеленського. Коли у травні 2019 року директор ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал 95" став керівником СБУ, багато хто переконував президента, що контррозвідка та боротьба з тероризмом — це трошки складніше ніж гра на піаніно. 

Але гарант запевняв на кожній пресконференції, що "такого чесного голови Служби безпеки України ніколи не було" і минулі десять очільників поруч не стояли. 

Хист Баканова-старшого на посаді був такий, що саме за нього СБУ наситилась персоналіями рівня Андрія Наумова та Олега Кулініча, які відтак отримали підозри за найтяжчими статтями. І тікали з Києва так, що нинішні ухилянти через Тису здаються неповороткими черепахами. 

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Достеменно невідомо, де був очільник СБУ у перші тижні повномасштабного вторгнення. Але відомо, що коли російські війська близько підібрались до столиці, саме Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з проханням підірвати мости — аби відрізати лівий берег Дніпра від правого. 

Ось що про це писало видання Українська правда: "Той (Залужний, — ред.) його вислухав і без вагань відповів: "Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних". 

Утім виявилось, що після звільнення Баканова з посади до його діяльності нема жодних питань з боку правоохоронців. І хоч президент уникає відповіді на питання: "А де Баканов?", він продовжує жити своє ліпше життя. А його шлях в СБУ продовжує уже син. 

Якщо чесно, подібні призначення в часи Зеленського і його потужних обіймальників не дивують. Ми бачили кварталівців, інстаблогериць, ескортниць і спеціалістів по таро та сексу, які отримували найвищі посади в державі. Утім в кейсі сина Баканова в СБУ вражають дві речі. 

Артура Лазаренка (хлопець скромно носить прізвище матері, яка довго і принципово була громадянкою Росії) призначили в СБУ на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, коли тато успішно довів СБУ до ручки й ця структура дуже погано готувалась до війни. Чи не найгірше з усіх, які відповідальні за безпеку та оборону. 

Син Баканова працює в шостому управлінні департаменту контррозвідки Служби безпеки України. До обов’язків посадовця входить курування роботи військових заводів та підприємств оборонного комплексу на час воєнного стану. Вдумайтесь!  Син некомпетентного посадовця, який займався в СБУ фіг зна чим і прилаштовував туди дуже специфічних людей, має прямий доступ до військових секретів. 

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І після цього ми дивуємось, як теки з адресами виробників дронів опиняються в російських телеграмах. А дуже поганий Байден не хоче ділитися коронною фішкою своєї армії — "Томагавком". А справді чому? Відповідь проста — непотизм у Голлівуді можна пробачити, бо він не надає доступу моделям та актрисам до військових секретів. Але коли діти чиновників із дуже поганим беком мають прямий доступ до оборонки країни у війні — це дуже тривожно. 

Михайло Ткач у своєму матеріалі дає портрет 27-річної зірки СБУ. Він міняє оперативні номери й загалом живе на повну. А з прямого інтервʼю можна зробити висновки, що молоде дарування контррозвідки набиралось досвіду хамства спілкування з українською пресою від старших колег по партії. 

Нове розслідування "Української правди" зачепило его старшого Баканова. Попри те, що він поки так два заліг на дно, як камбала — він накатав на захист сина ціле полотно. 

Вся його суть зводиться до того, що журналісти хайпують і займаються булінгом. Хоча мали б позатикати ротяки й ставити Артура Івановича в приклад, як мужнього захисника. Але я хочу зауважити: а нам потрібні якісні контррозвідники на оборонних заводах? Чи ми робимо карʼєри династіям, чия погана робота призвела до війни з найтяжчими наслідками? 

Друге. Баканов-старший стверджує, що робота Ткача тепер поставить під загрозу роботу оперативників, які шукають щурів на оборонних підприємствах. "Просто злили сина, щоб помститись батьку?", — підтрунює журналіста друг Зеленського.

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Найневдаліший очільник СБУ не бачить нічого поганого у тому, що його синочка пішов працювати в СБУ, бо, мовляв, в ЗСУ і Кабміні "працює чимало родин". Так, але все це були люди не із Кварталу і базовими компетенціями. Плюс, над ними не висіло дамокловим мечем питання: "Хто здав Чонгар?".

Тож це розслідування було потрібне усім, крім Баканова-батька. Бо подібні історії якраз і визначають, де державні конструкції покрила іржа. І як саме її треба видаляти аби у нас лишилась незалежність і був шанс очистити СБУ від спадщини випадкових попутників.

Памʼятайте — це для Муженка та Залужного не знайшлось місця в армії. І вони були змушені піти подалі від справи свого життя. А молодим талантам у нас завжди зелене світло — особливо, якщо вони члени команди Зе.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Україна
політика
скандал
СБУ
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Іван Баканов
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