Коли ви питали, навіщо Зеленський оприлюднив "план перемоги", тоді я говорив, що одна з версій його появи — довести неспроможність з боку США та частини країн Європи його підтримати, виконати та забезпечити, відтак виставити колективний Захід головним "винуватим" у проблемах на фронті.

А це дозволяло розпочинати прогрів теми мирного треку з РФ як єдино прийнятного варіанту в таких координатах війни на виснаження, яку Україна ресурсно і психологічно не вигрібає.

І ось сьогодні пішли коментарі президента, які, ймовірніше, підтверджують домисли про "колективну вину" Заходу. Зеленський в інтерв'ю скандинавським медіа розкритикував держави НАТО, зокрема, США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України. Читайте також: Гойдалки зневіри та антизахідні настрої — другий виклик для України після війни з Росією

Саме такої прямої та різкої обвинувачувальної тональності з уст президента не було раніше помітно.

Думаю, задум Банкової полягає в тому, щоб "опрагматизувати" українців у питанні прийняття неприємного факту прямих перемовин України із РФ як неминучого і безваріантного процесу. Цей факт має виникнути у свідомості масового українця як само собою зрозумілий.