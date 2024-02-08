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OPINION

Чому ми маємо витрачати кошти на Євробачення

Петро Шуклінов
8 лютого, 2024 четвер
16:00
Погляд Петро Шуклінов

160 мільйонів людей дивились Євробачення торік у всьому світі. Причому саме ті люди, які ходять на вибори — телеглядачі

Можна купити дрони на витрачені 11 млн грн? Можна. Але нам треба не 11 млн грн на дрони. Нам треба €50 мільярдів від громадян Євросоюзу. €50 мільярдів — ви навіть суму таку собі уявити "наживо" не зможете.

А ще планується додатково €20 млрд на зброю. А ще кожна країна окремо формує багатомільярдні бюджети на зброю для України. Багаторічні програми. І все це залежить від одного — медійності України та суспільного запиту на підтримку України.

Що треба, щоб нам давали ці кошти зараз, завтра, післязавтра? Щоб виборець в ЄС нас підтримував. Щоб виборець казав своєму політику: дивись, це українці, дай мої податки їм, купи їм зброю, я так хочу!

А що треба, щоб громадяни Євросоюзу так думали й цього хотіли? Мільйон друге відео про обстріли? Не дивляться. Все. Треба шукати шлях глибше. Треба бути розумнішими, щоб потрапити на перші шпальта ЗМІ у Євросоюзі. Треба, щоб вони нас розуміли. Щоб відчували. Щоб вважали нас однім цілим з ними.

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Для цього з ними треба розмовляти. Причому оригінально. Бо нам треба підтримки сотень мільйонів людей, а не тільки якоїсь малої групи. І популярна музика — це найкоротший шлях прямо до серця та душі велетенських аудиторій. А нам це треба терміново. Бо люди по всій Європі втомлюються. Підтримка падає. І нам треба воювати за їх увагу.

Щоб отримувати мільярди та мільярди. Щоб отримувати зброю у кількостях, яку важко навіть мені уявити. Адже дуже просто уявити дрони за 11 млн грн. Дуже складно уявити десятки мільярдів та боротьбу за те, щоб їх отримати.

Тим, хто за дрони: я знаю ваш біль і розумію. Наша ватага зібрала, купила та передала понад 200 пікапів. І зараз споряджає мобільні групи для захисту шести міст сходу та півдня. Я знаю, як багато можна зробити для перемоги за 11 млн грн.

Але нам потрібні десятки мільярдів, квадратні кілометри зброї та підтримка сотень мільйонів громадян Євросоюзу.

Тому ми посилаємо наших артистів кричати про нас та нашу боротьбу на весь світ. Тому ми витрачаємось на дипломатів. Тому ми витрачаємось на робочі поїздки політиків за кордон. Тому ми витрачаємось на культурне лобі у всіх можливих формах. І неважливо, дивитесь ви Євробачення чи ні. Це — майданчик для нашого слова на всю Європу.

Щоб. У нас. Була. Зброя. Щоб. У нас. Були. Гроші. Багато грошей. Багато зброї. Так треба.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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