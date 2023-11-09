Найкращий час повернути країну обличчям до справедливості називається "сьогодні".

Громадянське суспільство у війні не може святкувати весілля на мільйони. У нього зранку гроби, вдень ракети по лікарнях, а під вечір тривога. Весілля під час війни можна зробити скромним. Можна відкласти пишне царське святкування до перемоги. А гроші віддати на прискорення цього дня.

Громадянське суспільство у війні не може робити коштовні покупки, не віддавши хоча б половину від вартості покупки на підтримку армії. Спочатку перемога, спочатку максимум для війська, а потім розкіш. Якщо у вас не так — тоді готуйтесь до окопу, війна не закінчиться ніколи. Немає кому це робити, окрім нас.

Громадянське суспільство не може відправляти на війну дітей. Але прямо зараз покоління 18-27 має не тільки знищувати алкоголь (це, звісно, важливо), але також готуватись до війни на обовʼязкових військових курсах вихідного дня для всіх абсолютно молодих людей без ком і розділових знаків за категоріями — чий це син, чий це онук, чия це донька. Це ніяк не завадить демографічній ситуації. Але підготує націю до спротиву.

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Громадянське суспільство вимагає рівних правил для всіх. Під час війни відчуття справедливості загострюється. Це означає, в першу чергу, відповідальність влади. На прикладі армії: хороший командир особисто демонструє приклад поведінки. Який командир — такий підрозділ. Але коли командир поганий — здорова бюрократична інфраструктура має позбавити його права впливати на долю людей. Я це пишу зараз про політику і чиновників, які втратили довіру суспільства. А також тих, хто постійно дискредитує звання представників народу/органів центральної влади/місцевих чиновників.

Громадянське суспільство вимагає боротьби з корупцією. Корупція під час війни — це державна зрада. Якщо хоч один корупціонер отримав індульгенцію, бо він зі стану "своїх" - це державна зрада всіх, хто промовчав і не встав в повний зріст, щоб повернути справедливість на стіл. Памʼятайте це.

Громадянське суспільство веде війну в окопах. Громадянське суспільство тягне реформи. Громадянське суспільство донатить. Громадянське суспільство не опускає рук. Бо хоче зберегти родину — а значить свій дім. Свій дім — а значить своє місто. Своє місто — а значить свою країну і націю.

Найкращий час повернути країну обличчям до справедливості називається "сьогодні".

Це прості тези про виживання і перемогу.

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Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

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