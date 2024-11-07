Така досить проста, але робоча відповідь симетричного характеру є. Тільки вона лежить уже пів року нікому не потрібна. Відтестована і пропрацьована.

Мова не про дорогезні дрони відомих українських виробників. А про набагато дешевші рішення, котрі, утім, ліквідують значною мірою той перегин, котрий зараз є.

А саме перегин, коли Москва спокійно спить, а ми щоночі й щодня чуємо, як летять ''мопеди'' над головами. Читайте також: Війна відсталих економік

Просто ніхто Україні не ставив завдання зробити ситуацію симетричною.

По-друге, в боротьбі "шахедами" зараз усе вперлось у відсутність швидкісних і маневрових дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому.

Це все кроки, які лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів.

Ми можемо збивати шахеди дронами в рази від них дешевшими.