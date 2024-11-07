Чому ми не збиваємо шахеди тим, що маємо?
Чи готова наша відповідь на щоденні атаки російської федерації "шахедами" на наші міста
Така досить проста, але робоча відповідь симетричного характеру є. Тільки вона лежить уже пів року нікому не потрібна. Відтестована і пропрацьована.
Мова не про дорогезні дрони відомих українських виробників. А про набагато дешевші рішення, котрі, утім, ліквідують значною мірою той перегин, котрий зараз є.
А саме перегин, коли Москва спокійно спить, а ми щоночі й щодня чуємо, як летять ''мопеди'' над головами.
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Просто ніхто Україні не ставив завдання зробити ситуацію симетричною.
По-друге, в боротьбі "шахедами" зараз усе вперлось у відсутність швидкісних і маневрових дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому.
Це все кроки, які лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів.
Ми можемо збивати шахеди дронами в рази від них дешевшими.
Чому ми це не робимо?
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
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