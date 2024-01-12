Чому національна безпека — суперпріоритет
Війна — наслідок зневаги впродовж попередніх трьох десятиліть до всього, що повʼязане з сектором оборони
Усе нехороше, що стається з нами у цій війні, — це наслідок нашої зневаги впродовж попередніх трьох десятиліть до всього, що повʼязане із сектором оборони. Йдеться і про залізо, і про технології, і про освіту. Така зневага відповідала загальному тренду демілітаризації держав Заходу. Але ми особливо не любили наше військо, вважали його чимось відсталим і зайвим.
Сьогоднішня ситуація у світі (попри те, як буде далі) вже довела, що війни в майбутньому точно будуть. Вони будуть завжди й між державами, і континентальні, а відтак і глобальні.
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Тому кожен політик і партія, які в майбутніх передвиборчих програмах не ставитимуть на перше місце питання національної безпеки, не можуть заслуговувати на найменшу увагу.
Національна безпека — це суперпріоритет навіть у періоди найбільшого спокою.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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