Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому не поміняли прем'єр-міністра?
OPINION

Чому не поміняли прем'єр-міністра?

Валерій Пекар
6 вересня, 2024 п'ятниця
14:02
Погляд

Журналісти з різних країн питають, що я думаю про велике перезавантаження уряду

Зміст

1. Я нічого не думаю про велике перезавантаження уряду, бо я не бачу ніякого великого перезавантаження уряду. Я навіть маленького не бачу. Адже всі нові міністри вже давно в команді, жодного нового обличчя не з'явилося.

2. Логіка всіх звільнень і призначень вкладається в три пункти:

  • міністр на посаді дуже давно, і він (з погляду президента) втомився й потребує заміни;
  • міністра нема, міністерство працює під керівництвом в.о., що потребує нарешті призначення міністра;
  • реорганізація передбачає звільнення зі старої посади й призначення на нову.

Логіка цих трьох пунктів мені зрозуміла, і я не бачу нічого поза ними.

3. Чому не поміняли прем'єр-міністра? Очевидно, його робота влаштовує його роботодавця (за Конституцією це парламент, а нині фактично президент).

Читайте також: Урядові перестановки: Коли нема ідей, залишається обговорювати людей

Ну, або ж не влаштовує, але відставка прем'єр-міністра означає відставку всього уряду, а тоді треба знайти голоси на нового прем'єра та на всіх нових міністрів, а голосів не буде, а тоді треба просити інші партії, а вони захочуть за це портфелі в уряді, а тоді це вже парламентська коаліція, коаліційний уряд та повернення до нормальної парламентської демократії, тобто кінець однопартійного правління.

Тож прем'єр-міністр у нас тепер безсмертний. (А якщо друга коаліційна партія це ОПЗЖ, то тоді це конфлікт із значною частиною суспільства.)

4. Хіба нині непоганий час для змін в уряді? Коли триває війна, будь-який день поганий. Якщо потреба у змінах накопичилася, не варто чекати невідомо чого.

Читайте також: Управлінська прірва в час війни

5. Жодне із нових призначень не викликає у мене негативних емоцій: або я знаю нового міністра з кращого боку, або не знаю зовсім.

6. Проблема уряду, як я неодноразово писав, не в міністрах. Серед них чимало сильних і відданих фахівців. Проблема уряду в тому, що він не є центром ухвалення рішень, як має бути згідно з Конституцією. Поки ключові рішення ухвалюються деінде, уряд залишається на других ролях. Якщо міністр є лише підпорядкованим проєктним менеджером, а не ключовим відповідальним перед парламентом і народом за розробку і втілення державної політики у сфері його/її відповідальності, то не дуже важливо, як його/її звуть. Ось це головне. Повернути народу України оплачений кров'ю демократичний конституційний лад (з урахуванням обмежень воєнного стану) - оце завдання.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
Конституція України
Денис Шмигаль
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
1 вересня, 2024 неділя
Чому Зеленський усунув Олещука
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Автор Оксана Ліховід
5 вересня, 2024 четвер
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.39
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 вересня
15:16
Ракетний удар по Покровську
У Покровську залишаються 24,5 тис. людей, а в громаді - 35 тис.,- ОВА
15:06
електроенергія
Через спадання спеки знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 6 вересня
14:52
Назарій і Дмитро Яремчуки
"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком
14:48
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почне модерувати приватні чати
14:16
Герман Галущенко
Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, пройдемо цю зиму в нормальному режимі, - Галущенко
14:11
Затримання агентів ФСБ РФ
"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: затримано агентів ФСБ
14:04
Укренерго
Шмигаль розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку
13:50
Оновлено
обстріл Павлоград
Окупанти вдарили балістикою по Павлограду: загинула людина, серед 55 постраждалих – троє дітей
13:43
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія виділила 40 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України
13:25
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що 60% держбюджету йде на армію
13:24
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Для відновлення енергетики в Україні працюють три програми для громадян та бізнесу, - Шмигаль
13:07
Оновлено
Людмила Даниліна (праворуч), Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Дементьєв приніс Україні золото у велоспорті, Даниліна срібло - в легкій атлетиці, а Ніколенко - бронзу в настільному тенісі
12:55
На фото: Таїсія Повалій
Мінʼюст подав до ВАКС позов про застосування санкції проти Таїсії Повалій
12:52
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: минулоріч виробництво зброї виросло втричі, від початку 2024 року - вдвічі
12:46
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Уряд Єрмака. Як Захід та суспільство не оцінили "заміну ліжок" в уряді
12:33
погода осінь
"Класичне бабине літо": Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати на вихідних
12:30
Klavdia Petrivna
Klavdia Petrivna попередила про шахраїв, які від її імені збирають гроші
12:17
Ексклюзив
агітаційні заходи
Військові не повинні працювати в ТЦК, цю систему потрібно реформувати, - нардеп Гончаренко
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Чергова мирна заява Путіна. Що вона означає?
12:00
Оновлено
Зеленський прибув до Німеччини
ППО, F-16, далекобійні ракети: Зеленський прибув до Німеччини й виступив на засіданні "Рамштайну"
11:47
Огляд
міжнародний огляд
Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни, а в України новий міністр закордонних справ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:43
Оновлений склад Linkin Park
Уперше після загибелі Беннінгтона: Linkin Park повертаються після 7-річної перерви з новою вокалісткою та треком
11:36
Володимир Зеленський
За місяць боїв в Курській області російська армія втратила 6 тис. солдатів, - Зеленський
11:31
спека
Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень
10:49
Німеччина уряд
ФБР звинуватило Росію у спробах вплинути на вибори у Німеччині, щоб послабити підтримку України
10:26
Польова модульна кухня
У Міноборони допустили до постачання ЗСУ унікальну польову кухню-трансформер
10:13
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
На кінофестивалі у Венеції показали пропагандистське кіно Russians at war росіянки Трофімової, зняте на ТОТ України
10:11
Ексклюзив
Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:03
OPINION
План "Потужні потуги"
09:52
На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
09:32
ЗСУ
У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою
09:13
Ексклюзив
полонені окупанти
"Головна мотивація - гроші": майор НГУ Кожубенко сказав, які причини воювати проти України називають полонені окупанти
08:48
обстріл
Росіяни вдарили по Люботину на Харківщині: поранили трьох жінок, пошкодили житлові будинки
08:35
сили ППО
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
08:28
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 181 боєзіткнення: найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках
08:21
втрати окупантів
За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
08:09
Держдепартамент США
США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ
08:01
OPINION
Яких міністерств вам ще бракує?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV