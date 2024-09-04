Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОП. Суспільству, якому зараз не до того, накидують випадкових людей на ключових державних посадах, привчають до відсутності людей на цих посадах, до відсутності суб’єктності та законодавчої й виконавчої влади, стратегії й законності.

Мали б мати 22 членів Уряду.

П'ятеро з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов’язків – це майже чверть. Вчора ще п'ятеро написали заяви, і заявопад триває. Декого перепризначать, але технічно зараз понад 45% урядовців – т.в.о.

Що це за дієздатність уряду така під час війни за виживання?

І що це за фіглювання – хай би вже весь уряд відзвітував про “досягнення”, про "виконання" відсутньої програми й подав у відставку.

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Нам треба ефективних та наділених всіма повноваженнями міністрів, але парламентській більшості нІкого запропонувати, а Банкова підкидає таке, що країна щоразу здригається.

Ось і зараз лячно за те, куди прилаштують Шурму. Ну, не може ж такий цінний кадр пропадати, правда?

Єдиним промінчиком світла є соціологія, що свідчить про постійне збільшення кількості людей, які вважають, що ОП перебрав на себе невластиві йому функції в усіх царинах.

Усе-таки є надія, що з українських громадян населення не зліпиться.

Джерело

Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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