Поки нова адміністрація президента США поволі розбирається з реальними цілями Путіна у війні, сам Путін пробує нав’язати йому рамку переговорів, яка його дійсно цікавить. І в цій рамці Україна – лише один з пунктів, до того ж не найголовніший.

Як зазначає The New York Times, Путін прагне на переговорах із Дональдом Трампом "обговорити долю Європи" та включити до обговорення питання ядерної зброї. Саме тут і ховається відповідь на запитання, чи можливі такі переговори взагалі.

Очевидно, що справжніми цілями Путіна ніколи не були ані Костянтинівка, ані Мелітополь. Головна мета, яку він неодноразово озвучував, – це перерозподіл сфер впливу у світі та закріплення за собою права чинити на територіях, які вважає своїми, що завгодно. І йдеться тут не лише про Україну, а й про практично всю Європу. Читайте також: Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх Достатньо згадати, що наприкінці 2021 року все почалося з ультиматуму американцям та їхнім європейським союзникам: Росія вимагала виключення з НАТО кількох європейських країн, що автоматично робило їх вразливими перед російською військовою агресією. Так само беззахисною здавалася й Україна, яка першою прийняла удар.

Протягом усіх трьох років ніхто у світі навіть не планував обговорювати з Путіним подібні питання. Однак зі зміною адміністрації США росіяни, ймовірно, знову спробують нав’язати свою переговорну рамку. Це, судячи з усього, і стане серйозною перешкодою для будь-якого переговорного процесу. Адже очевидно, що США готові говорити про умовні Костянтинівку та Мелітополь, але вести дискусії щодо того, "чиїми" будуть Стокгольм, Таллінн, Варшава чи Київ – такого ніколи не було у реальних переговорах. Не було раніше, немає зараз і, ймовірно, не буде в майбутньому.