Чому не варто сподіватися на якесь "переговорне диво"
The New York Times викладає вже очевидну для багатьох інформацію про план гіпотетичних мирних переговорів
Поки нова адміністрація президента США поволі розбирається з реальними цілями Путіна у війні, сам Путін пробує нав’язати йому рамку переговорів, яка його дійсно цікавить. І в цій рамці Україна – лише один з пунктів, до того ж не найголовніший.
Як зазначає The New York Times, Путін прагне на переговорах із Дональдом Трампом "обговорити долю Європи" та включити до обговорення питання ядерної зброї. Саме тут і ховається відповідь на запитання, чи можливі такі переговори взагалі.
Очевидно, що справжніми цілями Путіна ніколи не були ані Костянтинівка, ані Мелітополь.
Головна мета, яку він неодноразово озвучував, – це перерозподіл сфер впливу у світі та закріплення за собою права чинити на територіях, які вважає своїми, що завгодно. І йдеться тут не лише про Україну, а й про практично всю Європу.
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Достатньо згадати, що наприкінці 2021 року все почалося з ультиматуму американцям та їхнім європейським союзникам: Росія вимагала виключення з НАТО кількох європейських країн, що автоматично робило їх вразливими перед російською військовою агресією. Так само беззахисною здавалася й Україна, яка першою прийняла удар.
Протягом усіх трьох років ніхто у світі навіть не планував обговорювати з Путіним подібні питання. Однак зі зміною адміністрації США росіяни, ймовірно, знову спробують нав’язати свою переговорну рамку. Це, судячи з усього, і стане серйозною перешкодою для будь-якого переговорного процесу. Адже очевидно, що США готові говорити про умовні Костянтинівку та Мелітополь, але вести дискусії щодо того, "чиїми" будуть Стокгольм, Таллінн, Варшава чи Київ – такого ніколи не було у реальних переговорах. Не було раніше, немає зараз і, ймовірно, не буде в майбутньому.
Спроби росіян поєднувати у гіпотетичних переговорах "долю Європи", ядерну зброю та війну в Україні вже зараз свідчать про їхню неперспективність.
Оскільки всі ці три питання подаються єдиним пакетом, вкрай малоймовірно, що нова адміністрація США погодиться поступитися ними Путіну. Тому не варто сподіватися на якесь "переговорне диво". Натомість важливо продовжувати докладати максимум зусиль для захисту нашої країни та майбутнього.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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