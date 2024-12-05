Території в обмін на членство в НАТО – так званий "німецький варіант" – неофіційно обговорювався ще рік тому. Шансів на його ухвалення було небагато, але ці шанси все-таки були.

Однак тоді цей варіант був несприйнятий в Україні, і тому до офіційних пропозицій з будь-чийого боку так і не дійшло.

Важлива обмовка – ніколи не йшлося про "здачу територій", а лише про згоду на те, що визволяти їх доведеться довго, і переважно дипломатичними методами.

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Власне так, як було з об’єднанням Німеччини, яка ніколи не визнавала свого поділу, але таки змогла об’єднатися, коли настали сприятливі геополітичні умови.

Зараз шансів зараз на "німецький варіант" ще менше. Цього разу – з огляду на зміну влади у США. Тому логіка пропозиції "мир в обмін на НАТО" може бути хіба в тому, щоби різко підвищити очікування від Заходу перед великими геополітичними торгами Трампа.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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