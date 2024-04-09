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OPINION

Чому олігархічні канали є критично важливими для економіки

Ірина Геращенко
9 квітня, 2024 вiвторок
10:01
Погляд Ірина Геращенко

Цього тижня ВР має голосувати закон про мобілізацію

Непопулярний і важкий проєкт, поки що влада відмовляється визначити чіткі терміни демобілізації, зняти бронь із силовиків, знову повертається ідея блокування рахунків тих, хто ухиляється від мобілізації.

Президент уникає позиції щодо цього закону, бо ж це непопулярне в суспільстві рішення. Відповідальність перекладається на парламент.

Паралельно сьогодні зʼявляється повідомлення, що бронювання від мобілізації збережено незамінним працівникам марафону "Єдині новини". Того самого, де про Банкову або добре, або дуже добре, де з ефіру не вилазять ті, хто скакали по пеньках в Януковича і працювали на каналах Медведчука. Хто роками розколювали країну, ржали з "а то Путін нападьот".

"Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період"- йдеться в рішенні Мінкульту.

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Не дуже розумію, чому олігархічні канали, на утримання яких з бюджету виділяють 2 млрд грн, є критично важливими для економіки, бо платники податків з них такі собі.

Натомість в українських селах скоро не буде кому зорати землю і посіяти хліб, на трактористів броні немає…

Серед заброньованих — журналісти олігархічних каналів, зокрема "1+1", "Інтер", цензуровані владою "Рада", Укрінформ, є компанії, які займаються продажем реклами, а не виробленням інформаційного продукту.

УП видала статтю, присвячену "Єдиному марафону", в якій ідеться про приховану політичну цензуру і чорні списки проти опозиції. Якої в ефірі олігархічних телеканалів немає протягом 2 років.

ОП створив собі безплатний медіахолдинг, де за свої ж кошти платники податків отримують не інформацію, а пропаганду на користь Банкової.

У когось ще є сумніви, що "марафон" не закриють до кінця війни? Бо й війни в "марафоні" немає, у зриві мобілізації там винні депутати, з самих депутатів в ефірі тільки "слуги". Ну й про Банкову там тільки добре. Як у часи Януковича.

Цікаво, чи усвідомлює влада, що такими діями вона не додає ВР аргументів у голосуванні за закон про мобілізацію?

Р.S. Журналісти-розслідувачі під бронь не підпадають. Це колись їх програми виходили на Суспільному. За Порошенка.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
цензура
Ірина Геращенко
журналісти
Володимир Зеленський
мобілізація
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