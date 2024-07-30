Але головне для нас зараз — конструктивний підхід. Бо є альтернативи, які можуть дати як на тактичному, так і на стратегічному рівні суттєві переваги для економіки.

Три стовпи на зараз — +500 млрд грн вже у 2025 році:

бронювання критичного персоналу з детінізацією зарплат;

реформа митниці;

реформа адміністрування податків (зокрема, СМКОР).

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Три системні стовпи:

реформа КПК і перезавантаження БЕБ відповідно до нового закону;

судова реформа;

пакет ліберальних економічних реформ.

На моє глибоке переконання, порушена міністерством фінансів України тема податків — це стимул для політичної влади прискорити рішення саме в перелічених мною реформах.

Принаймні, я впевнений в подальшому конструктивному діалозі з мінфіном і з профільним комітетом ВРУ.

Так само як вже йде наш конструктивний діалог з МВФ.

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Про автора. Андрій Длігач, український підприємець, науковець та громадський діяч. Засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board

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