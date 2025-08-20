Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чому поляки так люблять угорців?
OPINION

Чому поляки так люблять угорців?

Олег Манчура
20 серпня, 2025 середа
12:05
Погляд

Колись помітив, як тепло до польських туристів ставляться мадяри. І як багато поляків в Угорщині*

Зміст

Це були ще долоукостні часи в Україні, коли Будапешт був містом підскоку, а невеликі розміри країни дозволили при нагоді об'їздити її must have. 

Я бачив, що поряд з мадярською та англійською мовою, на інформаційних стендах чи касах, третьою йшла навіть не німецька, а польська. 

Польський злотий писався третім і на табличках обміну валют, як у нас, в той час, русскій рубль. 

Я намагався зрозуміти, звідки ж така теплота між двома народами. Не могло ж воно взятися нізвідки. 

Факти нагромаджувалися, хоча відповіді не давали. 

Були спочатку суперниками, біля сотні років, в завоюванні Галичини. 

Так, Львів міг балакати не польською, а мадярською, бо, згідно з династичним правом, угорці мали право на корону Данила. 

Але коли мадяри все ж поступилися Галичиною між ними та поляками запанувала згода. 

Коли Гітлер лише готував війну в Європі, то польський міністр закордонних справ Бек, перебуваючи в Берліні, погодився на аншлюс Австрії та ліквідацію Чехословаччини, бо фюрер пообіцяв йому не чіпати Гданськ. 

Правда, перед тим, Гітлер, перераховуючи свої територіальні претензії, в розмові з лордом Галіфаксом, назвав Австрію, Чехословаччину та Польщу, але польська ненависть до чехів була такою сильною, що вони й не помітили, як ріжуть гілку під собою. 

Читайте також: Триває орбанізація Польщі, — журналіст Вуйціцький

Знайома історія, чи не так? 

Так ось, крім ірраціональної ненависті до чехів, яких гонорові поляки вважали дрібнобуржуазними нікчемами, була й цілком осяжна політична ціль. 

Ліквідація Чехословаччини давала можливість нарешті здійснити давню мрію: спільний кордон з Угорщиною. 

Саме тому, коли мадяри розпочали агресію проти Підкарпатської Русі — польська армія, виконуючи розпорядження Варшави, розстрілювала вояків Карпатської Січі, які були громадянами Речі Посполитої та з її паспортами намагалися повернутися додому. 

Угорці теж ненавиділи чехів: і за Словаччину, яку вважали вкраденою Прагою, і за конкуренцію в часи Габсбургів. 

Ненавиділи настільки, що коли перед Судетами старий адмірал Хорті їхав до Польщі, до своїх любих союзників, то розглядав варіант літака. 

Його вернуло від огиди, що потяг пройде територією ненависної Чехословаччини. 

Врешті, коли Хорті прибув до Польщі, то його, попри зиму, вздовж всієї залізниці від кордону і до самого Кракова зустрічали бурульки з польських дітей, які вітали узурпатора трону Карла I. 

На Вавелі влаштували банкет на 800 осіб, а потім убили 31 кабана на полюванні в Біловежжі.

Вже за якийсь час мрія поляків здійснилася — вони отримали спільний кордон з мадярами. 

Ціною України та Чехословаччини. 

Правда, ненадовго: трохи як за рік Польща перестала існувати

Нині вона має усі шанси повернутися на сто років назад. 

Іншування, політичний екстремізм, отруєння історією та аномальне зростання популярності неофашистів — це вже поховало Польщу Ґедройця і воскресило Польщу Дмовського. 

Читайте також: "Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі": Навроцький сподівається на хороші відносини з Орбаном

Ту Польщу, яка тиснула руку Гітлеру, окупувала Заолжя, а перед тим називала майбутнього президента Чехословаччини "срака Бенеша". 

І саме чехи — ще сто років тому дали найкраще пояснення отієї теплоти між поляками та угорцями, яка панує вже сотні років. 

"Чехословацького президента вразила манія величі Бека, його буфонада та відірваність від реальности; чехи вважали це все типово польськими рисами", - так пише польський історик Пйотр Маєвський. 

  • Манія величі. 
  • Буфонада. 
  • Відірваність від реалій. 

Яке ж стовідсоткове попадання. 

Поляки та мадяри любляться саме тому, що схожі в цьому.  

А ще тому, що вважають один одного шляхетними націями. Тоді як інші — якісь чехи, словаки чи українці, порох на їх замшевих чоботях. 

  • Манія величі. 
  • Буфонада. 
  • Відірваність від реалій. 

І хоча це завжди закінчується однаково, все ж ніяк не виправить ні поляків, ні мадяр. 

Що ж, хоч в біді їм буде добре разом.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
політика
Європа
історія України
Читайте також:
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
Київ
+22.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.96
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
13:04
Ілон Маск
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
11:55
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:33
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV