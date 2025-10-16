Але я абсолютно не розумію, чому треба вводити якусь воєнну адміністрацію в Одесі і встановлювати в місті фактично пряме президентське правління, коли є цілком легальна процедура переходу влади, згідно із законом.

Думається, президенту є чим зайнятися. У нього перемовини з Трампом на носі. І не питання підготовки міста до опалювального сезону його має хвилювати. Дайте людині спокій, і дайте подумати про томагавки, уявляючи солодкий момент прильоту чогось великого у бункер Путіна.

І цілком природно може постати питання: а чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова? Про це журналісти повідомили вже років 10 тому. І той паспорт мало кого хвилював. Навіть під час повномасштабної війни.

Щобільше, пан Труханов нагороди отримував. Від військових. Кажуть тому, що міг застосовувати навички зі свого до мерського життя. І в Україну, наприклад, могла поступати контрабандна зброя. Ще до того моменту, як чехи вигадали снарядну ініціативу.