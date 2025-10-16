Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
Я цілком розумію, чому російський громадянин Труханов має втратити українське громадянство, а разом із ним і посаду мера Одеси. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи
Але я абсолютно не розумію, чому треба вводити якусь воєнну адміністрацію в Одесі і встановлювати в місті фактично пряме президентське правління, коли є цілком легальна процедура переходу влади, згідно із законом.
І без руйнування місцевого самоврядування.
Думається, президенту є чим зайнятися. У нього перемовини з Трампом на носі. І не питання підготовки міста до опалювального сезону його має хвилювати. Дайте людині спокій, і дайте подумати про томагавки, уявляючи солодкий момент прильоту чогось великого у бункер Путіна.
Читайте також: Про позбавлення громадянства Труханова
І цілком природно може постати питання: а чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова? Про це журналісти повідомили вже років 10 тому. І той паспорт мало кого хвилював. Навіть під час повномасштабної війни.
Щобільше, пан Труханов нагороди отримував. Від військових. Кажуть тому, що міг застосовувати навички зі свого до мерського життя. І в Україну, наприклад, могла поступати контрабандна зброя. Ще до того моменту, як чехи вигадали снарядну ініціативу.
Але то все чутки. А суть питання у тому, що дуже б не хотілося, щоб справедливе рішення про відсторонення російського громадянина Труханова від управління українським містом Одеса було просто приводом для перерозподілу фінансових потоків. І чергового кроку з руйнування місцевого самоврядування. Який може надихнути й на наступні кроки.
Бо централізація влади — це все ж таки російський шлях. І якщо ми позбуваємось російських громадян у владі, то, певно, не треба тягти до нас російські практики.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.4 Купівля 41.4Продаж 41.91
- EUR Купівля 48.24Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе