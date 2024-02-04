У нашому суспільстві є дуже викривлене уявлення про Трампа, через демонізацію, яку проводять деякі ЗМІ та експерти

Насправді Трамп — це не просто ексцентричний неконтрольований "чувак". В нього є ідеологія і вона дуже чітка. Ідеологія Трампа — це США номер 1, а не США — месія. Він проти месіанських цілей просувати демократію і свободу по всьому світу, він проти того, щоб тягнути на собі демократичних союзників. Він вважає, що під прикриттям демократичних цінностей на американцях паразитують їхні партнери й наживаються. Тому за його заявами про вихід з НАТО і тому подібне стоїть дуже конкретна ідеологія, а не якийсь хайп і популізм, як це в нас часто позиціюють.

Звісно, що нас, в першу чергу, хвилює ставлення Трампа до України. Тут є дві історії — перша це особисте — він через нас постраждав зі скандалом з ніби-то тиском на Зеленського розпочати розслідування проти Байдена. За це йому намагались оголосити імпічмент. Тому однозначно Трамп негативно ставиться до нашої країни й всього з нею пов’язаного. Друга історія — найбільшим ворогом Трампа є Китай. Він вважає, що політика демократів призвела до росту Китаю, який безсовісно крав технології й заробляв на ринку США. Фактично, він вважає, що США виростили собі потужного ворога бездумною політикою. І це хороші для нас новини.

Читайте також: Чи нападуть США на Іран?

Як би до нас не ставився Трамп — питання Китаю для нього набагато важливіше. Чим глибше Путін інтегрується з Китаєм, тим більше наша поразка для Трампа буде означати перемогу Китаю. А він на це ніколи не піде. Тому я вважаю, що при Трампі нас будуть підтримувати значно в більших масштабах, чим це відбувається при Байдені. І тут у мене є ще один аргумент. Трамп — ділок, він любить укладати вигідні угоди з позиції сили. Для того, щоб змусити Путіна до переговорів, Трамп буде намагатись зробити з нас потужну силу і на цьому тлі буде закликати його сісти за стіл переговорів. Він в житті не дозволить собі йти на переговори з позиції слабкості. Ця стратегія сильно відрізняється від логіки Байдена, який намагається підтримувати нас рівно стільки, щоб Путін зрозумів, що не переможе і попросився на переговори.

Хороші новини я сказав, а тепер про погані. Цей рік буде для нас дуже травматичним. Трамп грає на виборах, і все, що відбувається, в тому числі з блокуванням пакета допомоги нам — виборча кампанія. На жаль, в ній ми будемо дуже серйозно страждати в частині допомоги, і в частині нервозності щодо всього, що він говорить. Байден слабкий, і Трамп буде по максимуму його дестабілізувати, заробляючи додаткові бали. Тут він не зупиниться ні перед чим, і буде заявляти будь-що. Ці заяви будуть нормально травмувати нашу психіку і змушувати нервувати. Найбільше я боюсь його позиції по нашому рішенню не проводити вибори. Якщо він не підтримає це рішення — то ми будемо в дуже складній ситуації.

Читайте також: Неоднозначний результат цьогорічного Давосу

Попри все, ще раз мусимо запастись терпінням і розділяти передвиборчі перегони від реальної політики. Так, в липні 2016 року за кілька місяців до виборів Трамп заявляв, що розгляне питання визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії. Через рік, в грудні 2017 року Трамп прийняв рішення надати нам летальну зброю, рішення, яке Обама не ухвалив навіть під час російської агресії 2014 році.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист