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OPINION

Чому Трамп буде підтримувати Україну?

Віктор Андрусів
4 лютого, 2024 неділя
12:04
Погляд Віктор Андрусів

Оскільки Трамп переміг на праймеріз в Айові з подвійним відривом від своїх конкурентів — вже можемо говорити про нього як ключового кандидата від республіканців на вибори, і я вважаю, як майбутнього президента США

У нашому суспільстві є дуже викривлене уявлення про Трампа, через демонізацію, яку проводять деякі ЗМІ та експерти

Насправді Трамп — це не просто ексцентричний неконтрольований "чувак". В нього є ідеологія і вона дуже чітка. Ідеологія Трампа — це США номер 1, а не США — месія. Він проти месіанських цілей просувати демократію і свободу по всьому світу, він проти того, щоб тягнути на собі демократичних союзників. Він вважає, що під прикриттям демократичних цінностей на американцях паразитують їхні партнери й наживаються. Тому за його заявами про вихід з НАТО і тому подібне стоїть дуже конкретна ідеологія, а не якийсь хайп і популізм, як це в нас часто позиціюють.

Звісно, що нас, в першу чергу, хвилює ставлення Трампа до України. Тут є дві історії — перша це особисте — він через нас постраждав зі скандалом з ніби-то тиском на Зеленського розпочати розслідування проти Байдена. За це йому намагались оголосити імпічмент. Тому однозначно Трамп негативно ставиться до нашої країни й всього з нею пов’язаного. Друга історія — найбільшим ворогом Трампа є Китай. Він вважає, що політика демократів призвела до росту Китаю, який безсовісно крав технології й заробляв на ринку США. Фактично, він вважає, що США виростили собі потужного ворога бездумною політикою. І це хороші для нас новини.

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Як би до нас не ставився Трамп — питання Китаю для нього набагато важливіше. Чим глибше Путін інтегрується з Китаєм, тим більше наша поразка для Трампа буде означати перемогу Китаю. А він на це ніколи не піде. Тому я вважаю, що при Трампі нас будуть підтримувати значно в більших масштабах, чим це відбувається при Байдені. І тут у мене є ще один аргумент. Трамп — ділок, він любить укладати вигідні угоди з позиції сили. Для того, щоб змусити Путіна до переговорів, Трамп буде намагатись зробити з нас потужну силу і на цьому тлі буде закликати його сісти за стіл переговорів. Він в житті не дозволить собі йти на переговори з позиції слабкості. Ця стратегія сильно відрізняється від логіки Байдена, який намагається підтримувати нас рівно стільки, щоб Путін зрозумів, що не переможе і попросився на переговори.

Хороші новини я сказав, а тепер про погані. Цей рік буде для нас дуже травматичним. Трамп грає на виборах, і все, що відбувається, в тому числі з блокуванням пакета допомоги нам — виборча кампанія. На жаль, в ній ми будемо дуже серйозно страждати в частині допомоги, і в частині нервозності щодо всього, що він говорить. Байден слабкий, і Трамп буде по максимуму його дестабілізувати, заробляючи додаткові бали. Тут він не зупиниться ні перед чим, і буде заявляти будь-що. Ці заяви будуть нормально травмувати нашу психіку і змушувати нервувати. Найбільше я боюсь його позиції по нашому рішенню не проводити вибори. Якщо він не підтримає це рішення — то ми будемо в дуже складній ситуації.

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Попри все, ще раз мусимо запастись терпінням і розділяти передвиборчі перегони від реальної політики. Так, в липні 2016 року за кілька місяців до виборів Трамп заявляв, що розгляне питання визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії. Через рік, в грудні 2017 року Трамп прийняв рішення надати нам летальну зброю, рішення, яке Обама не ухвалив навіть під час російської агресії 2014 році.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
зброя для України
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