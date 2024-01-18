Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Неоднозначний результат цьогорічного Давосу
OPINION

Неоднозначний результат цьогорічного Давосу

Олексій Голобуцький
18 січня, 2024 четвер
14:02
Погляд Олексій Голобуцький

Трохи про виступ Зеленського в Давосі: жорстка риторика, кращі сподівання

Позиція Зеленського "Ніяких переговорів — Росія недоговороспроможна" - в цілому, жорстка, але реалістична. Це факт, котрий 17 січня підтвердила і заява заступника голови Радбезу РФ Мєдвєдєва: жодні підписані "папірці" не завадять знов і знов розв’язувати війну і нищити українців як націю, а Україну як державу. Наскільки це зрозуміли вже представники партнерів, сказати складно. Однак судячи з того ж Давосу, більшість все ще вважає переговори й мирну угоду обов’язковим прикінцевим елементом ситуації. Тобто реальність протистояння з нецивілізованим агресором вони ще не прийняли.

Позиція "Без західної допомоги буде дуже важко" - теж факт. З одного боку, тезу продовжують прогнози "якщо України більше не буде між вами та Росією, удари будуть завдаватись вже по вас і вже ваші громадяни підуть на фронт". І судячи з масових заяв з Польщі, Швеції, країн Балтії, Великої Британії, Фінляндії й навіть Німеччини, перспективу неминучого нападу Росії вони вже прийняли. Національні ВПК помалу набирають обертів. З іншого боку, в усіх європейських урядів значна електоральна інерція: громадяни все ще не сприймають напад Росії як загрозу особисто кожному з них, тож владі доводиться це враховувати. Звідси сьогоднішнє рішення Бундестагу: провалене постачання Україні Таурусів.

Читайте також: Республіканці поки що налаштовані на блокування будь-яких рішень про допомогу Україні. Колонка Віталія Портникова

Тобто Україну і Зеленського чують, але власні електоральні реалії поки переважають. Плюс заяви серії "будемо воювати лопатами" таки трохи розхолоджують союзників – мовляв, допомога потрібна, але не критична, якось українці й без неї впораються, хоча б тимчасово. Можемо не поспішати з рішеннями й не відкидати форс-мажором власні потреби.

Плюс варто враховувати базову парадигму Заходу щодо цієї війни: задача – виснажити Росію достатньою мірою до моменту, коли будуть готові власні оборонні потужності країн НАТО. А це від 3 до 6 років. Відповідно, їхня робота: прослідкувати, щоб Росія за цей час не вирвалась з української пастки. А не забезпечити швидку перемогу України. Хоча це теж не суперечить їхнім інтересам, вдасться – то й добре.

Виступ перед інвесторами так само мотивувальний – але без реального фундаменту. Всі ці позитивні домовленості безсенсові без серйозних внутрішніх змін в Україні. Так, це знов про боротьбу з корупцією. Або хоч про якесь її обмеження. А також про зменшення сильно роздутих регулювальних функцій держави та втручання в бізнесові питання (цього навіть ВПК не уникає – як бачимо з останніх скандалів за участі державних аудиторів). Ну і, звісно, про суди: не так їхню незалежність, як навпаки, про подолання кастовості й закритості "держави в державі", що живе поза правовим полем і функціонує на суто грошових принципах.

Читайте також: Що таке перемога України? Як її здобути?

А на наявні зараз в нас умови роботи великого бізнесу можуть прийти хіба китайські інвестори. Однак варто пам’ятати: Китай по факту ніколи не робить "інвестицій". Він просто купує країну, її територію (що знов відсилає нас до заяв представників влади про Китай як партнера – виходить, достатньо небезпечних).

Загалом висновок з давоського візиту Зеленського не так щоб негативний. Головне: кремлівський наратив "Захід втомився від України" явно далекий від реалій. Світ не орієнтований на перемогу Росії – всі розуміють, що це зашкодить їм напряму і стане початком ще гірших подій. Тож нас не лишать без підтримки. Але вимоги справді, як і прогнозувалось, стали жорсткішими. А допомога – меншою.

Ще один момент: Європа зрозуміла і прийняла, що саме їй доведеться компенсувати весь той обсяг допомоги, що тепер не даватиме США. Теж плюс нам.

Але, зважаючи на все, ситуація зараз вирішується справді на полі бою, а не в кабінетах. У військовій, а не в політичній чи економічній площині. Політики надто довго "не вивозять". А от на військових союзники побачили, що можуть покладатись.

Що змушує очікувати нового витка протистояння політичного і військового керівництва всередині України... Отакий неоднозначний результат цьогорічного Давосу.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
Давос
Давоський саміт
США
допомога Україні
Читайте також:
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
ЗСУ. ППО
18 січня, 2024 четвер
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 БПЛА
Іран, Пакистан
18 січня, 2024 четвер
Пакистан завдав ударів по території Ірану: щонайменше 7 загиблих
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.42
  • EUR
    Купівля 41.16
    Продаж 42.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
14:40
На фото: Леді Баг і Супер-Кіт: Пробудження сили
Росія стала найуспішнішим ринком для найпопулярніших французьких фільмів у 2023 році, - Unifrance
14:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 січня: скільки коштують долар і євро
14:05
на фото мобільна аптека
Охоплюватиме 80 населених пунктів: в Україні запрацювала перша мобільна аптека
14:00
Kyivstar, Київстар
Материнська компанія Київстару втратила близько 3,6 млрд грн через кібератаку 12 грудня
13:54
Роберт Фіцо
Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо, аби вмовити його розблокувати 50 млрд євро для України
13:43
Арнольд Шварценеггер
Шварценеґґера затримали в аеропорту Мюнхена та відкрили кримінальне провадження
13:43
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров скасував візит до Франції, Міноборони назвало причину
13:30
Ексклюзив
Деніс Монастирський
"Цитував Ліну Костенко": про Монастирського зняли фільм "Незавершений політ", ексрадник загиблого міністра розповів подробиці
13:26
міст метро
Київський метрополітен назвав тариф на проїзд, який вважає обґрунтованим
13:13
Енергоатом
Топменеджер Енергоатому виїхав за кордон у відпустку, звільнився і не повернувся в Україну, – Железняк
13:09
банда переправників ухилянтів за кордон
У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та вимагали у них гроші
13:04
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
Нацвідбір Євробачення-2024: Alyona Alyona пояснила, про що їхній з Jerry Heil трек Teresa & Maria, який викликав суперечки
13:03
Ексклюзив
Європарламент
Угорщину можуть залишити без 10,2 млрд євро, розморожених "за запрошення України до ЄС", - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька
12:54
Ілюстративне фото
Йорданія, ймовірно, завдала удару по Сирії, - Reuters
12:39
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці", - росЗМІ
12:38
окупаційна символіка
Розвідка Британії оцінила вплив повномасштабного вторгнення на економіку РФ та її перспективи
12:29
OPINION
Віра Вайсберг, фрагмент фото з фейсбуку
Як працює примус до "гібридного миру"
12:22
Жозеп Боррель
Найбільша група Європарламенту пропонує створити посаду комісара з оборони замість позиції головного дипломата
12:17
ракетні системи США
Для перемоги Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, – очільник МЗС Литви
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Російські резерви тануть
12:01
Нідерланди дозволили частині біженців з України залишитися тільки до весни: подробиці
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться лишитися сам на сам із Путіним та які рішення США могли зробити Україну сильнішою на початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 18 січня
11:38
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця, – міністр оборони Лекорню
11:21
PR
Супергеройська прем’єра. Дивіться "Марвели" онлайн на SWEET.TV
11:13
електроенергія
В Україні повернули в роботу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 18 січня
11:09
Харків. 16.01.2024
Внаслідок атаки по Харкову 16 січня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, деякі - у тяжкому стані
11:07
Ексклюзив
світ Росія акції протестів суспільство Башкирія
Не можна переоцінювати та недооцінювати протести у Башкортостані, - експерт з питань нацбезпеки Варченко
10:55
СБУ
Готував екологічний теракт і шпигував за ЗСУ: на Одещині затримали агента ФСБ, йому загрожує довічне
10:55
коронавірус
З початку січня на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 250 тис. українців
10:50
Оновлено
Корабель РФ типу "Тарантул"
Через атаку морських дронів: декілька тижнів тому в Севастополі затонув російський корабель, - "Атеш"
10:29
Оновлено
обстріл, ППО
РФ заявила про атаку БПЛА на Московську та Ленінградську області, в Україні повідомили про удари ГУР по нафтобазі в Петербурзі
10:22
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ, втрачає сотні солдатів на добу і добиває своїх поранених, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
10:06
OPINION
Віталій Портников
Республіканці поки що налаштовані на блокування будь-яких рішень про допомогу Україні. Колонка Віталія Портникова
10:00
Ракетний удар по Куп'янську
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Куп'янську: є загибла та поранені
09:31
Ексклюзив
Карта. Крим_0612
Попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ, - співзасновник DeepState Погорілий
09:26
Оновлено
Харківщина
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загибла, працювала ППО
09:21
Оновлено
Іран, Пакистан
Пакистан завдав ударів по території Ірану: щонайменше 7 загиблих
09:04
знищені окупанти
Військові шпиталі переповнені окупантами, у РФ везуть тільки важкопоранених, - Луганська ОВА
08:51
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Росгвардія в Маріуполі мобілізує своїх же мігрантів з Центральної та Середньої Азії, - радник мера Андрющенко
08:48
ракети Taurus
Законопроєкт про надання Німеччиною Україні ракет Taurus "залишається у силі", - заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Чернєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV