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OPINION

Республіканці поки що налаштовані на блокування будь-яких рішень про допомогу Україні. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
18 січня, 2024 четвер
10:06
Погляд Віталій Портников

Запевнення держсекретаря Ентоні Блінкена про подальшу допомогу Україні з боку США є важливим, оскільки ситуація в американському конгресі зараз нестабільна

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підкреслив, що не бачить зараз навіть умовних перспектив для довгострокового перемир’я в Україні. Блінкен сказав також, що Російська Федерація ще має значний потенціал для продовження агресивної війни проти України, і разом із цим наголосив: якщо Росія погодиться на перемовини, пов'язані із дотриманням принципів, які вона порушила своїм вторгненням в Україну, то вона знайде за столом для перемовин Україну і Захід, який буде сприяти такому переговорному процесу. Однак очевидно, що для очільника американського дипломатичного відомства перспектива того, що російське політичне керівництво дійсно буде готове переглянути свої підходи до війни з Україною, виглядає достатньо примарно.

Тим паче, що під час панельної дискусії, на якій прозвучали ці слова, держсекретарю Сполучених Штатів довелося говорити одразу про кілька війн — як тих, що вже розпочалися, так і тих, початок яких сприймається як суцільна катастрофа у США. Блінкену довелося відповідати на питання, пов'язані із війною на Близькому Сході, і про те, як Сполучені Штати ставляться до операції Ізраїлю проти терористичного руху ХАМАС у Секторі Гази, і звичайно ж про перспективу силового розв'язання тайванської проблеми, яку обговорюють на тлі президентських виборів, що відбулися на острові й призвели до перемоги представника правлячої демократичної прогресивної партії, яку Пекін вважає сепаратистською організацією.

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Ентоні Блінкен підкреслив, що військове розв'язання тайської проблеми призвело б до катастрофи для світової економіки, і далося в знаки на 50 відсотках цієї економіки. Таким чином, він визнав те, про що завжди говорять спостерігачі, коли коментують імовірні наслідки війни Китаю проти Тайваню — це протистояння може призвести до приголомшливих результатів для економіки усього світу.

На тлі очікування нових конфліктів і намагання вирішити ті, що вже розпочалися, війна Росії проти України виглядає тільки одним з важливих викликів для Сполучених Штатів. Держсекретар прямо визнав, що ще ніколи у світі не було такої кількості викликів водночас, і це ми з вами ще не всі згадали.

Варто зауважити, що в кулуарах Давоського форуму президент України Володимир Зеленський, який виступав на одному з пленарних засідань цієї представницької конференції, зустрівся з Блінкеном і помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про реальні подробиці перемовин, які провів Зеленський з двома американськими представниками, мало що відомо — протокольні повідомлення кажуть, що і Блінкен, і Салліван запевнили Володимира Зеленського, в тому, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні боротися із російською агресією. Це важливе запевнення, оскільки конгресмени від демократичної та республіканської партій Сполучених Штатів досі не можуть дійти до компромісу, який розблокував би можливість виділення Україні американської допомоги у розмірі 60 млрд доларів, на чому наполягає президент Джозеф Байден. Американський президент має зустрітися із лідерами конгресу для того, щоб знову обговорити питання компромісу, який має бути досягнутий, аби Україна змогла отримати таку допомогу.

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Однак є очевидним, що поки що конгресмени від Республіканської партії швидше налаштовані на блокування будь-яких рішень, пов'язаних із допомогою Україні. Навіть питання стабільного бюджету для Сполучених Штатів зараз перебуває у процесі знаходження порозуміння між демократами та республіканцями, і коли конгресмени з обох партій досягають домовленостей про тимчасове продовження роботи державних установ, це вже сприймається як величезний міжпартійний компроміс. А тут ще й успішний результат колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на праймеріз у штаті Айова ще більше мобілізував і його власних прихильників у американському Конгресі, і створив серйозні проблеми для тих республіканців, які хотіли б знайти компроміси зі своїми колегами-демократами щодо розв'язання питання про допомогу Україні та Ізраїлю. Бо всі прекрасно розуміють, що такий компроміс, якщо він буде досягнутий всупереч уявленням колишнього американського президента, може створити серйозні кар'єрні проблеми для багатьох конгресменів від республіканської партії, особливо для тих, на яких чекають вибори до американського конгресу вже цього року.

Таким чином, слова про необхідність підтримки України з боку Сполучених Штатів звучать досить важливою обіцянкою з боку Блінкена, коли він виступає у Давосі, однак для того, щоб ця обіцянка була конкретизована, потрібно не просто констатувати те, що у Російської Федерації ще чимало ресурсів для продовження загарбницької війни проти України, але й шукати шляхи допомоги нашій країні, яка намагається протистояти цій загарбницькій війні, захищати свої території від ворога, і намагатися звільнити українські регіони, які сьогодні перебувають під контролем російської армії.

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Тим паче, що ми всі прекрасно розуміємо — ці регіони, це зовсім не останнє слово Володимира Путіна та його генералів. Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв абсолютно чітко окреслив справжні наміри Росії, коли сказав, що Російська Федерація має за намір знищити саму українську державу, і що саме існування української державності — це привід для нескінченних війн на пострадянському просторі. Фактично, Медведєв визнав справжню мету Російської держави у її відношення до України: мова не про захист російськомовного населення, не про думки про пригноблення мешканців Донбасу чи інших регіонів сходу і півдня України, а про саму ідею неможливості існування української держави з боку російської еліти.

Впевненість у тому, що українська держава має бути знищена силовим шляхом, коли російські керівники відверто висловлюють свої загарбницькі цілі, має призводити до того, що цивілізований світ думатиме про те, як мобілізувати ресурс, щоб ці їхні амбіції не були реалізовані. Бо тоді кількість викликів, які сьогодні існують для Сполучених Штатів і інших країн цивілізованого світу зросте у рази. 

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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