"Але спочатку хочу переконатися, що вони з ними зроблять", — сказав Трамп.

Мій висновок: Трамп учергове щось сказав. У нього працює генератор рандомних слів. Це цілком може бути заява з категорії "сьогодні Зеленський диктатор", а завтра вже ні, й він узагалі нічого подібного не казав.

Це заява не для нас. Це заява для росіян. Щоб їх загнати у стійло.

Від їхньої реакції й будемо далі бачити реакцію американського президента.

Мій прогноз наразі все ще невтішний - "Томагавків" не буде. Бо їх нема чим запускати. Краще дайте JASSM.

Не виключено, що у фіналі саме на отримання цих ракет ми й вийдемо.

Не здивуюся також, якщо під Tomahawk Трамп насправді має на увазі раніше анонсовану ракету Barracuda, серійне виробництво яких розпочалося не так давно.

Повторюся, у Tomahawk я не вірю, бо:

Пускових для таких ракет в України немає . Серед варіантів — підводні човни чи ракетні есмінці. Чи чули, аби США їх готували для передачі? Ні.

. Серед варіантів — підводні човни чи ракетні есмінці. Чи чули, аби США їх готували для передачі? Ні. Також серед платформ для пуску Tomahawk - мобільна пускова установка Typhoon. Їх поставили на озброєння лише у 2023-му. І відтоді поки у самих США лише два підрозділи, які володіють такими пусковими. Тож чи віримо, що Typhoon передадуть нам? Ні.

Їх поставили на озброєння лише у 2023-му. І відтоді поки у самих США лише два підрозділи, які володіють такими пусковими. Тож чи віримо, що Typhoon передадуть нам? Ні. Про єдиний дуже теоретичний варіант пускових писав Defence Express. Буквально місяць тому Корпус морської піхоти США ухвалив рішення відмовитись від пускових установок LRF (Long Range Fires) під Tomahawk. Причина відмови — їх мала прохідність по слабких ґрунтах, що для морпіхів, які мали висаджувати LRF на пляжі, є критичним. А для нас вони підійдуть.

Але Tomahawk - це не просто ракети та пускові. Це величезна інфраструктура, якою Україна має бути паралельно забезпечена.