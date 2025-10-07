Трамп оголосив, що ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
У понеділок, 6 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні
Відео заяви оприлюднив Clash Report.
"Так, я вже приблизно прийняв рішення", - сказав Трамп відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже схвалив постачання ракет Tomahawk Україні.
Водночас президент США додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.
"Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації", - запевнив Трамп.
- 29 вересня спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
- Згодом Келлог сказав, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk немає, підкресливши, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа.
- 5 вересня російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що постачання Україні ракет Tomahawk призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.54
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе