Трамп оголосив, що ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні

Відео заяви оприлюднив Clash Report.

"Так, я вже приблизно прийняв рішення", - сказав Трамп відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже схвалив постачання ракет Tomahawk Україні.

Водночас президент США додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

"Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації", - запевнив Трамп.