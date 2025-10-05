Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що якщо США постачать Україні ракети Tomahawk для нанесення ударів вглиб території Росії, це призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном
Про це пише Reuters.
"Це призведе до руйнування наших відносин або, принаймні, позитивних тенденцій, що з'явилися в цих відносинах", - заявив Путін у відеоролику, опублікованому російським тележурналістом Павлом Зарубіним.
Він також наголосив, що використання Tomahawk було б неможливим без прямої участі американських військових. Він попередив, що будь-яке постачання таких ракет в Україну означатиме "якісно новий етап ескалації", в тому числі у відносинах між Росією і США.
Заява Путіна пролунала на тлі повідомлень про можливу передачу Україні далекобійних ракет. Минулого тижня The Wall Street Journal писало, що США розглядають можливість відправки Києву ракет, здатних вражати цілі глибоко на території Росії, а також надаватимуть розвіддані для таких ударів по енергетичній інфраструктурі. Агентство Reuters з посиланням на двох чиновників підтвердило цю інформацію.
Однак один американський чиновник і три інші джерела попередили, що бажання адміністрації Трампа надіслати Україні ракети Tomahawk великої дальності може бути нездійсненним, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.
- Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
- Згодом Келлог сказав, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk немає, підкресливши, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе