Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США

Про це пише Reuters.

"Це призведе до руйнування наших відносин або, принаймні, позитивних тенденцій, що з'явилися в цих відносинах", - заявив Путін у відеоролику, опублікованому російським тележурналістом Павлом Зарубіним.

Він також наголосив, що використання Tomahawk було б неможливим без прямої участі американських військових. Він попередив, що будь-яке постачання таких ракет в Україну означатиме "якісно новий етап ескалації", в тому числі у відносинах між Росією і США.

Заява Путіна пролунала на тлі повідомлень про можливу передачу Україні далекобійних ракет. Минулого тижня The Wall Street Journal писало, що США розглядають можливість відправки Києву ракет, здатних вражати цілі глибоко на території Росії, а також надаватимуть розвіддані для таких ударів по енергетичній інфраструктурі. Агентство Reuters з посиланням на двох чиновників підтвердило цю інформацію.

Однак один американський чиновник і три інші джерела попередили, що бажання адміністрації Трампа надіслати Україні ракети Tomahawk великої дальності може бути нездійсненним, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.