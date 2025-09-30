"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні

Про це пише The Guardian.

Виступаючи на Варшавському форумі з безпеки, він зазначив, що посилався виключно на публічні повідомлення, а не на внутрішню інформацію уряду.

Водночас він наголосив на значенні Tomahawk, зазначивши, що це "дуже сучасна ракетна система" і якщо її буде дозволено використовувати, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", оскільки вона додає ще один рівень "невизначеності"через свої можливості.

"Наскільки я розумію — а я не був на зустрічі — з того, що я розумію, читаючи публічні звіти, питання ракет Tomahawk для України підіймалося президентом Зеленським на зустрічі з президентом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку. Також не було жодних коментарів, чи так, це станеться чи ні, це станеться. Знову ж таки, у публічних звітах підтверджується, що був запит", - наводить слова генерала видання "Інтерфакс-Україна".

Келлог наголосив, що остаточне рішення прийме президент Трамп.

"Але рішення не було прийнято", - додав він.