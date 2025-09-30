"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk немає, підкресливши, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа
Про це пише The Guardian.
Виступаючи на Варшавському форумі з безпеки, він зазначив, що посилався виключно на публічні повідомлення, а не на внутрішню інформацію уряду.
Водночас він наголосив на значенні Tomahawk, зазначивши, що це "дуже сучасна ракетна система" і якщо її буде дозволено використовувати, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", оскільки вона додає ще один рівень "невизначеності"через свої можливості.
"Наскільки я розумію — а я не був на зустрічі — з того, що я розумію, читаючи публічні звіти, питання ракет Tomahawk для України підіймалося президентом Зеленським на зустрічі з президентом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку. Також не було жодних коментарів, чи так, це станеться чи ні, це станеться. Знову ж таки, у публічних звітах підтверджується, що був запит", - наводить слова генерала видання "Інтерфакс-Україна".
Келлог наголосив, що остаточне рішення прийме президент Трамп.
"Але рішення не було прийнято", - додав він.
- Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
- Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що генерал Кіт Келлог говорив про удари ракетами ATACMS вглиб Росії, а не про ракети морського базування Tomahawk. На сьогодні у США на озброєнні лише дві наземні установки для ракет Tomahawk.
