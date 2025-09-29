Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії

Про це в ефірі Еспресо сказав професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

"Думаю, що генерал Кіт Келлог мав на увазі удари ракетами ATACMS, які Україна вже має на озброєнні. А щодо Tomahawk - це ракета морського базування. У США була версія цих ракет наземного базування, їх було багато, але всі вони були знищені згідно з американо-радянським договором 1987 року, і їхнє виробництво було припинене. Росія після розпаду Радянського Союзу порушувала цей договір, тому США вийшли з нього у 2019 році та почали розробку нових пускових установок для запуску Tomahawk із землі", - зазначив Айзенберг.

За словами професора Мангеттенського університету, перші установки Typhon для ракет Tomahawk надійшли на озброєння армії США у 2024 році. Наскільки відомо, тоді було розгорнуто лише дві батареї: одну - на Філіппінах, іншу - у США. У липні минулого року президент Джо Байден ухвалив рішення про розміщення такої батареї в Німеччині у 2026 році. Є припущення, що Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським обіцяв, що такі системи може отримати й Україна. Проте їхнє виробництво наразі лише набирає обертів.

"Якщо Трамп підтримає це рішення, навіть якщо воно буде ухвалене наступного року - наприклад, Німеччина може купити ці установки для подальшої передачі їх Україні, думаю, що ніхто цього не заперечуватиме", - додав Айзенберг.