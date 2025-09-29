Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії
Ексклюзив

Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії

Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
18:04
Війна з Росією Кіт Келлог

Генерал Кіт Келлог говорив про удари ракетами ATACMS вглиб Росії, а не про ракети морського базування Tomahawk. На сьогодні у США на озброєнні лише дві наземні установки для ракет Tomahawk

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

"Думаю, що генерал Кіт Келлог мав на увазі удари ракетами ATACMS, які Україна вже має на озброєнні. А щодо Tomahawk - це ракета морського базування. У США була версія цих ракет наземного базування, їх було багато, але всі вони були знищені згідно з американо-радянським договором 1987 року, і їхнє виробництво було припинене. Росія після розпаду Радянського Союзу порушувала цей договір, тому США вийшли з нього у 2019 році та почали розробку нових пускових установок для запуску Tomahawk із землі", - зазначив Айзенберг.

За словами професора  Мангеттенського університету, перші установки Typhon для ракет Tomahawk надійшли на озброєння армії США у 2024 році. Наскільки відомо, тоді було розгорнуто лише дві батареї: одну - на Філіппінах, іншу - у США. У липні минулого року президент Джо Байден ухвалив рішення про розміщення такої батареї в Німеччині у 2026 році. Є припущення, що Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським обіцяв, що такі системи може отримати й Україна. Проте їхнє виробництво наразі лише набирає обертів.

"Якщо Трамп підтримає це рішення, навіть якщо воно буде ухвалене наступного року - наприклад, Німеччина може купити ці установки для подальшої передачі їх Україні, думаю, що ніхто цього не заперечуватиме", - додав Айзенберг.

  • Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
зброя
Німеччина
Дональд Трамп
США
допомога Україні
ракетний удар
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
Кіт Келлог
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Додон та Путін
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
Дмитро Павличко
Автор Тетяна Яворська
28 вересня, 2025 неділя
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
29 вересня, 2025 понедiлок
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.15
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
29 вересня
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
19:00
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: у Києві спрацювала ППО
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
18:12
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна очікує на поставки шведських винищувачів "Гріпен", – Міноборони
18:01
OPINION
Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою
17:49
Путін в Кремлі
Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам
17:31
Ексклюзив
Роман Костенко
"Можливо, РФ і потрібно дати нам їх провести": нардеп Костенко закликав бути обережними з виборами в Україні
17:22
Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
17:16
Від початку доби на фронті відбулося 75 боїв: росіяни здійснили 19 атак на Покровському напрямку
17:15
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
Ініціатива Ердогана щодо визнання Північного Кіпру охоплює питання вуглеводнів, - журналістка Будник
17:11
евакуація
У Харківській області будуть відкриватися нові транзитні центри для евакуйованих — голова Координаційного гуманітарного центру
17:00
PR
Фокстрот
Фокстрот радить: як продовжити роботу MacBook без розетки. Повний гід з економії заряду
16:37
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:35
Європа Україна росія
Європа – остання перешкода для Росії на шляху до перемоги в Україні? - INSS
16:15
Ексклюзив
Андрій Бабіш
"Не буде продовжувати снарядну ініціативу": журналіст Хотин про позицію Бабіша, який знову може очолити уряд Чехії
16:10
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський запропонував західним партнерам створити спільний "протиповітряний щит"
16:02
OPINION
Дозвіл США на далекобійні удари по РФ: оптимістична картина розвитку війни
15:56
Медика з Черкас підозрюють у неналежному застосуванні наркозу, що призвело до загибелі 7-річної дитини
15:46
Новини компаній
Компанія blago обмінюється досвідом із європейськими архітекторами
Найкращі практики будівництва: компанія blago співпрацює з європейськими архітекторами
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ
15:05
СБУ затримала чоловіка, який намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони України
14:47
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%): фінальні результати
14:28
Володимир Зеленський
"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна
14:02
OPINION
Уроки Молдови: демократії змушені себе захищати силою та законом
13:35
погода, опади, дощь
Вітер із сильними поривами: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 30 вересня
13:31
Огляд
острів Тузла
Репетиція нападу на Україну: як росіяни 22 роки тому намагалися захопити острів Тузла
13:07
Оновлено
стрілянина в мормонській церкві у Мічигані
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані та підпалив її: 4 людини загинули, ще 8 поранені
12:37
Володимир Зеленський
"Російська підривна діяльність і дезінформація не спрацювали": Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на виборах
12:34
Анонс
Хор Верьовки на сцені
Класика та сучасні прем’єри: у Києві з ювілейним концертом виступить хор імені Григорія Верьовки
12:21
Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ
12:13
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Поводження росіян з окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки, - Андрющенко
12:02
OPINION
Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
11:55
Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу
11:29
Ексклюзив
Ірина Фріз
Ми бачимо неодносторонню динаміку, не лише виїжджають, - нардепка Фріз про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV