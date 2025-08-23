Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом

Максим Несвітайлов
23 серпня, 2025 субота
10:00
Погляд

Росіяни знову вмикають свою улюблену гру — імітують "зацікавленість у мирі", а насправді просто тягнуть час. І роблять це спокійно, бо не відчувають реального тиску

Зміст

Трамп своїм блефом із санкціями дав Москві зрозуміти: боляче не буде. А без болю жодні переговори не рухаються. У кремля два варіанти, щоб сісти за стіл по-справжньому:

  • відчути військовий пресинг України завдяки збільшеній допомозі;
  • отримати удар через партнерів — щоб торгувати з РФ стало токсично й дорого.

А тепер до прикладу Індії. Там ситуація максимально топорна. Замість того щоб домовитись і дати Нью-Делі зрозуміти, що для них вигідніше тримати дистанцію від Москви, їх просто влупили митами. І що вийшло? 

Читайте також: Про гарантії безпеки

Індія не втратила інтерес до дешевої російської нафти, державні НПЗ відновили закупівлі, а Моді вперше за 8 років поїде до Сі — ще й на територію Китаю. Фактично Вашингтон сам штовхнув індійців в обійми до їхнього стратегічного ворога.

Китай же взагалі не приховує: йому програш РФ не на руку. Бо тоді вся американська увага і ресурси перемикнеться на Пекін.

Тому всі ці "робочі зустрічі" у Стамбулі чи будь-де — максимум про обміни й гуманітарні питання. Жодних серйозних зрушень. Місця змінюються (Джидда, Стамбул, Аляска) — а результат один і той самий: пауза до наступного загострення.

Адепти договорнячка можуть знову впадати у сплячку.

Джерело

Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

