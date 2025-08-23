Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
Росіяни знову вмикають свою улюблену гру — імітують "зацікавленість у мирі", а насправді просто тягнуть час. І роблять це спокійно, бо не відчувають реального тиску
Трамп своїм блефом із санкціями дав Москві зрозуміти: боляче не буде. А без болю жодні переговори не рухаються. У кремля два варіанти, щоб сісти за стіл по-справжньому:
- відчути військовий пресинг України завдяки збільшеній допомозі;
- отримати удар через партнерів — щоб торгувати з РФ стало токсично й дорого.
А тепер до прикладу Індії. Там ситуація максимально топорна. Замість того щоб домовитись і дати Нью-Делі зрозуміти, що для них вигідніше тримати дистанцію від Москви, їх просто влупили митами. І що вийшло?
Індія не втратила інтерес до дешевої російської нафти, державні НПЗ відновили закупівлі, а Моді вперше за 8 років поїде до Сі — ще й на територію Китаю. Фактично Вашингтон сам штовхнув індійців в обійми до їхнього стратегічного ворога.
Китай же взагалі не приховує: йому програш РФ не на руку. Бо тоді вся американська увага і ресурси перемикнеться на Пекін.
Тому всі ці "робочі зустрічі" у Стамбулі чи будь-де — максимум про обміни й гуманітарні питання. Жодних серйозних зрушень. Місця змінюються (Джидда, Стамбул, Аляска) — а результат один і той самий: пауза до наступного загострення.
Адепти договорнячка можуть знову впадати у сплячку.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
