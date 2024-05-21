Ні спікер Стефанчук, ні інші топслуги, ні рядові депутати від СН, ані премʼєр Шмигаль, ані Лещенко з Укрзалізниці, ані позаштатні радники, в яких рот не закривається на всі інші теми, ані анонімні ТГ-помийки Банкової ні словом не згадали про пʼяту річницю інавгурації. Цікаво чому?

Сам Зеленський теж ані словом не обмовився про важливу дату, яка змінила його життя і життя країни. Ну, і найголовніше: ні він, ні його команда не прозвітували за ці пʼять років. Ніякого аналізу виконання обіцянок, жодних підсумків.

Більшість українських і світових медіа дали статті з аналізом пʼятирічки Зеленського, перелічили обіцянки, пригадали провальну кадрову політику.

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Але мене вразило, що сама команда Зеленського як води в рота набрала. Хоч навіть попри війну і відсутність виборів правильно відзвітувати за пʼятирічку. Суспільство, яке дало такий кредит довіри, точно заслуговує на чесну розмову. Бо стільки претензій до попередників, до всього світу, до не таких біженців, до поганої опозиції, до союзників. А дати оцінку власним діям і виконанню виборчих обіцянок — тут як язика проковтнули.

P.S. Народ підказує, що вночі ще Марʼяна за всіх віддувалася, строчила роздуми про зламану систему. Те, що державні інституції хакнули — це правда.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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