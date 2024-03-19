Я розумію тих росіян, хто закликав не брати участі у виборах і сам не пішов.

Я ще можу зрозуміти тих росіян, які прийшли рівно о 12 за закликом псевдоліберальної псевдоопозиції. Вони жалюгідні, але в них була якась ідея, щось середнє між самозахистом від можливих переслідувань та дозволеною режимом фрондою. А ще боротьба зі страхом бути одному в атомізованому суспільстві. Жалюгідно, бридко, але якась викривлена логіка в тому є.

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Я можу зрозуміти лідерів псевдоліберальної псевдоопозиції. Вони показали західним донорам наявність послідовників, а водночас злили на користь Путіна всі можливі протести й забезпечили красиву картинку з чергами. Огидно, цинічно, але така реальна політика.

А от чого я не можу зрозуміти, так це сотень тисяч росіян, які втекли від режиму за кордон, але прийшли в посольства на вибори. Це за межами моєї спроможності знайти бодай викривлену логіку.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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