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OPINION

Дебати Трамп — Гарріс: напередодні

Юрій Богданов
9 вересня, 2024 понедiлок
16:06
Погляд

Дебати між кандидатами відбудуться вже 10 вересня. На що вони будуть впливати? І як там з історією?

Зміст

Жодні президентські дебати не мали такого впливу на вибори, як між Джо Байденом і Дональдом Трампом 27 червня. Виступ Байдена був настільки погано сприйнятий самими демократами, що вони змусили його відмовитись від балотування.

Проте загалом політологи скептично ставилися до того, який ефект мають дебати. Дослідники з Колумбійського та Техаського університету в Остіні проаналізували президентські вибори з 1960-го по 2008 рік. Вони виявили, що опитування, проведені перед дебатами, були дуже близькими до тих, які були проведені через тиждень після них. Подальший аналіз виборів 2012 та 2016 дав такий саме результат, хоча дебати між Клінтон і Трампом привернули рекордні 84 млн глядачів. Дебати 2020 року теж не дуже вплинули на вибори, але запам'яталися тим, що Байден і Трамп активно обмінювалися прямими образами. 

Попри це, журналісти та спостерігачі за виборами надають дебатам великого значення. Особливо цього року. Зазвичай кандидати добре відомі виборцям, ведуть кампанію давно, і приходять до дебатів у статусі "гарних знайомих". Але ж Гарріс стала кандидатом дуже пізно.

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Вона вже добре відома тим, хто давно стежить за політикою. Але багато американців досі вивчають її кандидатуру, і саме на їхню думку найбільше можуть вплинути дебати. Поки американці задоволені: перед зняттям Байдена баланс прихильності Гарріс становив -17% (як у Трампа), зараз він вже +1%. Це не те саме що рейтинг, але це — індикатор антирейтингу. А вибір з двох кандидатів — це завжди битва саме антирейтингів.

Як дебатер під час віцепрезидентських дебатів 2020 Гарріс вже перемагала Майка Пенса. Крім того, прокурорська і сенаторська карʼєра теж додає їх шансів. І в напружених перегонах це може мати вирішальне значення.

За якими правилами пройдуть дебати? Правила будуть такими ж, які під час дебатів Трампа та Байдена.

  • Тривалість дебатів - 90 хвилин. Буде заборонено будь-який реквізит та заздалегідь написані нотатки.
  • Члени передвиборчих команд не можуть допомагати та підказувати. 
  • Запитання кандидатам ставитимуть лише модератори. 
  • Час відповіді на кожне запитання - 2 хв. Ще 2 хв буде на спростування та ще 1 - на уточнення чи роз'яснення.
  • Мікрофони будуть вимкнені під час відповідей опонента. 

Як до дебатів готується Трамп? За останній місяць команда Трампа витратила більш ніж половину рекламних бюджетів у спробах дискредитації Гарріс, але поки воно ніяк не допомогло. Тому ставка на дебати для них важлива.

Команда Трампа звернулася за допомогою до колишнього члена Демократичної партії від Гаваїв Тулсі Габбард, яка перемогла Гарріс на дебатах 2019 року під час праймеріз. Консультант Республіканської партії Раян Вільямс вважає, що Трампу слід зосередитися на тому, щоб "не виглядати ненормальним", намагаючись зобразити Гарріс як надто ліберальну жінку.

Деякі республіканці побоюються, що Трамп може проґавити останню можливість переломити траєкторію перегонів, особливо якщо "перейде на особистості". 

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Як до дебатів готується Гарріс? У команді Гарріс визнають, що їхній опонент є сильним суперником. Її оточення зазначає, що під час зупинок між мітингами кандидатка проштудіювала велику кількість книг та інформаційних матеріалів.

Фінальний етап підготовки до дебатів розпочався 5 вересня, коли Гарріс замкнулася зі своєю командою до самих дебатів у Пенсильванії. Демократи практично повністю відтворюють справжні дебати, у яких роль Трампа відіграє Філіп Рейнес, помічник Гілларі Клінтон. 

Висновок. Я вже багато разів писав, що головна надія Трампа зараз — затягнути Гарріс в емоційний контекст, обмін образами та активні медійні війни. Дебати будуть одним з останніх шансів на це. Скоро ми дізнаємось, чи вдасться йому. 

Зрештою, які б раціональні заготовки й стратегії не будували команди кандидатів, багато чого вирішать і емоції, і контекст дебатів. Адже на кону дуже багато. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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