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OPINION

Трамп допоможе Україні, якщо її перемога стане частиною перемоги над китайською загрозою

Віталій Портников
6 серпня, 2024 вiвторок
16:07
Погляд Віталій Портников

У випадку перемоги Трампа на виборах президента у США, про перемогу України варто говорити з погляду китайської загрози, адже саме вона стане основним напрямком його зовнішньої політики

Зміст

Американське видання Politico зазначає, що у своїй недавній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп підкреслив, що повідомлення про те, що він відмовиться від підтримки України у її боротьбі з російською агресією є фейкньюз, і що він буде домагатися саме справедливого миру для України.

Звичайно, важливо зрозуміти, як саме експрезидент США бачить цей справедливий мир, однак, на думку оглядача видання, той факт, що Дональд Трамп взагалі розмовляв із Володимиром Зеленським одразу після того, як визначився із кандидатурою на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів, є досить вагомим доказом того, що не можна однозначно ставитися до результатів, які можуть бути досягнуті у разі, якщо Трамп повернеться до Білого Дому.

Як підкреслює оглядач, уявлення про те, що обрання Дональда Трампа стане катастрофічним для України, базується насамперед на його обіцянках закінчити війну за 48 годин шляхом перемовин із російським очільником Володимиром Путіним, а також рішенням Трампа обрати віцепрезидентом Джей-Ді Венса, відомого своєю усталеною антиукраїнською позицією. Та й син Дональда Трампа, як відомо, зовсім нещодавно публічно насміхався над українським президентом. Однак, разом із цим, видання вказує на те, що якщо Дональд Трамп вирішив поговорити із Володимиром Зеленським одразу після того, як обрав кандидатуру віцепрезидента, то це сигнал тим радикальним прихильникам колишнього американського президента у республіканській партії, які довгий час блокували допомогу Україні у Конгресі Сполучених Штатів.

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Треба зрозуміти, що ці конгресмени та інші політичні активісти настільки зациклені саме на погляді Дональда Трампа, що вони будуть саме там, де буде колишній американський президент. Якщо Трамп вирішить допомагати Україні, вони будуть прихильниками саме такої позиції, бо якихось власних поглядів на те, як має розвиватися ситуація у Сполучених Штатах і у світі у цих людей, як ми знаємо, немає, вони орієнтуються насамперед на погляди Трампа. 

І тут досить важливим моментом є те, якими насправді мають бути погляди Трампа на ситуацію, пов'язану з подальшою війною Росії проти України.

Видання підкреслює, що зараз саме за ці погляди іде запекла боротьба: є радники які пропонують Трампу розв'язати питання війни саме шляхом перемовин з Росією, а для цього відмовити Україні у військовій допомозі, якщо Київ не буде прихильником перемовини з Кремлем.

Однак є прихильники й іншої позиції, яку, зокрема, висловив колишній держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео у своїй недавній статті для видання Wall Street Journal. Як відомо, погляди колишнього державного секретаря на розв'язання питання війни в Україні, це насамперед мир через силу і Помпео вважає, що і допомога Україні має бути збільшена, скажімо, шляхом багатомільярдного ленд-лізу, і Росія має зазнати реальних санкцій. Щоправда, знову-таки, колишній держсекретар Сполучених Штатів не пояснює, якими мають бути ці реальні санкції США проти Російської Федерації і як вони за силою своєї дієвості будуть відрізнятися від тих санкцій, які вже запроваджені.

Ленд-ліз також питання досить важливе, тим більше коли мова йде про $500 млрд, однак потрібно усвідомити, якими будуть його умови і якими чином у майбутньому Україна буде розплачуватися Сполученим Штатам за постачання військової техніки. Однак сам факт того, що в оточенні Трампа є як люди, готові домовлятися з російським президентом Володимиром Путіним, так і люди, які бачать розв'язання питання війни саме через силу та подальший тиск на Російську Федерацію, говорить про те, що ми не можемо передбачати, яким буде президентство Дональда Трампа в ситуації, якщо колишній американський президент знову потрапить до Овального кабінету.

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Ну і тут, звичайно, важливим є те, хто саме буде цією людиною, з якою погодиться Дональд Трамп, які саме сили у Республіканській партії будуть враховуватися щодо позиції по українській кризі американським президентом та тими, кого він призначить на найвищі посади у своїй адміністрації в разі перемоги. Я маю на увазі насамперед радника з питань національної безпеки або ж, скажімо, державного секретаря.

Тут потрібно зрозуміти досить важливу річ: важливо, щоб питання війни в Україні для Трампа було пов'язано із тими пріоритетами у зовнішній політиці, які тепер їм декларуються, а це насамперед бачення Китаю як найбільшої загрози для Сполучених Штатів.

Як відомо, Дональд Трамп вже виступав з цією позицією, коли був президентом Сполучених Штатів, і досі її не змінив: саме конкуренція з Китаєм, протистояння із Пекіном, будуть центральним змістом всієї його зовнішньополітичної стратегії, якщо він переможе на президентських виборах. Однак якщо Трамп погодиться з цим поглядом, що Росія внаслідок своєї війни перетворилися на проксі сили Китаю, і що ідея про те, що Росію можна буде відірвати від Китаю, є швидше ілюзією ніж реальністю, тоді задачею адміністрації, якщо вона дійсно збирається протистояти Китаю у впливі Пекіну на майбутні зовнішньополітичні економічні інтереси Сполучених Штатів, є послабити вплив Росії. Тоді, звичайно, ж перемога України у її війні з Російською Федерацією й отой самий справедливий мир, який Трамп обіцяв Зеленському, стануть реальними цілями і самого президента Сполучених Штатів, якщо цим президентом буде Трамп. І саме з точки зору китайської загрози й варто розмовляти з Трампом та його найближчим оточенням, коли мова йде про закінчення російсько-української війни, та про те, як Сполучені Штати мають поводити себе стосовно Володимира Путіна та його терористичної несправедливої держави.

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Ну і звичайно, тут виникає питання, пов'язане з іншим потенційним переможцем президентських виборів у США, з Камалою Гарріс, адже очевидно, що і віцепрезидентка не буде просто продовжувати той зовнішньополітичний курс, який був змістом діяльності чинного очільника Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

У Камали Гарріс можуть бути власні позиції щодо того, як має розвиватися ситуація у війні Росії з Україною. Ці позиції також можуть бути пов'язані з поглядами її зовнішньополітичної команди, яка буде суттєво відрізнятися від радників Байдена, які навряд чи залишиться у Білому домі, якщо Камала Гарріс стане новою президенткою Сполучених Штатів.

З цієї точки зору, і з самою Гарріс і з її оточеннями також потрібно працювати вже сьогодні, щоб розв'язати питання, пов'язані із майбутнім розвитком подій на російсько-українському фронті.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Україна
Китай
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Віталій Портников
допомога США Україні
зброя для України
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