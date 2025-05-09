Свято побєдобєсія — головне свято сучасної Росії й пересічний громадянин вимагає, аби це було дорого, багато і з розмахом. Також це спосіб показати велич Росії та її вихід з міжнародної ізоляції — навіть, якщо головним героєм свята буде китайський лідер Сі Цзіньпін.

Якщо уважно подивитись список гостей на побєдобєсії в Москві, то складається враження, що Другу світову виграли Росія і Китай, Центральна Азія, кілька бідних африканських країн, Монголія і трішки Бразилія.

Прикметно, що на захід вирішив не їхати премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан — його ймовірна поїздка викликала б шалений розкол у рідній партії "Фідес". Адже у Другій світовій війні Угорщина точно була не серед табору переможців, а ще є вагомий аргумент — Європейський союз пригрозив, що не дасть грошей.

Натомість інший проросійський любитель — Роберт Фіцо манівцями дістався до Москви. Лідер Словаччини дуже сподівається на укладення договору про постачання дешевого російського газу, адже економічна ситуація в його державі далека від стабільності.

За грошима і підтримкою зброєю приїхали Вʼєтнам, Мʼянма, Вірменія та африканські лідери. Для них нинішня Росія ситуативний союзник, тому хочеш чи ні — треба зʼїздити до Москви на поклін. І взяти участь у шоу Путіна.

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З тих, чия поява викликає обурення, — Бразилія. Країна з великою часткою української діаспори з початку повномасштабного вторгнення не наклала санкції проти РФ, ще і запропонувала Україні свій мирний план, який пропонував винагородити Москву за окупацію частини територій. Чи то ми втратили звʼязки з етнічними українцями, чи дипломатія бажає кращого, але вже як є. Бразилія дружить з РФ через доступ до ресурсів — і ще й приторговує цими стосунками на весь Глобальний Південь.

Утім головний бенефіціар нинішнього параду побєдобєсія — це Китай. Його лідер Сі Цзіньпін поїхав до Росії аж на чотири доби, а за добу до його приїзду всі російські медіа були засипані тезою, що Москва та Пекін — браття навіки. І ніхто і ніколи не віддере їх один від одного.

Це такий жирний натяк Дональду Трампу та його команді, що трикутник Кіссінджера перевернувся і тепер двоє дружать проти одного. Сі показує Дональду, що Росія — то його корова, і ніщо не завадить освоєнню далекосхідних ресурсів.

Прикметно, що країни Центральної Азії та Монголія приїхали на це шоу побєдобєсія якраз заради зустрічей із Сі, аби показати, що не проти стати китайськими васалами.

Сам Сі Цзіньпін під час чайної бесіди в Москві 8 травня заявив, що Китай сподівається, що "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони", може бути досягнуто за допомогою діалогу.

"Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України", – йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Але тут же Сі Цзіньпін заявив, що Росія і Китай повинні бути "нерозлучними друзями", оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

Тож не виключено, що цього року Китай вступить в дипломатичну гру на згортання нашої війни, але зі своїм інтересом.

Тривалий час багато хто з українців та, — чого душею кривити, — українська влада, щиро сподівались, що Китай може нам допомогти. Треба лише просто попросити.

Але на спільних виходах Сі та Путін договорились до того, що війна в Україні може завершитися нібито тільки після усунення її "першопричин". А це ніщо інше, як переказ ключових російських меседжів про те, що Росія влізла на територію України, бо їй буцімто загрожувало НАТО і хтось "хейтив" російськомовних.

Путін на параді провів паралелі з "СВО", назвав РФ "перепоною для поборників нацизму" і згадав Одесу серед міст, які найбільше протистояли агресорам Третього рейху. Це вельми цікавий вибір, з огляду на те, як рашисти сучасності ледве не щодня виносять Одесу ракетами та дронами.

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За версією Путіна, Росія "памʼятає уроки Другої світової війни" і "лишається перепоною для прихильників нацизму, русофобії та антисемітизму". Прикметно, що ветеранів окупації України теж прирівняли до учасників Другої світової. Отже, будуть в Росії ті часи, де на 9 Травня уже ходитимуть ті, хто катував і ґвалтував українців.

Цей захід мав вивести російського диктатора з міжнародної ізоляції, але за іронією долі — показав лише тріумф Китаю. Здавалось, що це саме він виграв Другу світову, а росіяни та інші лише снаряди подавали.

Як зауважило кілька наших політичних оглядачів, поруч із Сі сидів перекладач, — він не соромився на весь голос перекладати лідеру, що відбувається на параді. І це було чутно в трансляції. Утім росіянам доведеться звикати до долі китайського васала — за підтримку Путіна Китай виставить Росії великий прайс.

Заходу ж це дуже добра наука, як за власні гроші виростити двох монстрів, які хочуть розділити твою тушку на обід.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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