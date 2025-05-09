Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
Пошук справедливого миру для України та світу – лейтмотив цьогорічного Kyiv Security Forum, приуроченого до двох важливих дат: 80-ї річниці перемоги над фашизмом у Європі та 40-ї річниці встановлення Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу
Щоб залишатися вірними принципам справедливості, важливо чітко зафіксувати вихідні позиції війни: хто агресор, хто злочинець, на кого потрібно тиснути, а хто заслуговує на підтримку.
Несправедливо знову й знову мислити в логіці умиротворення агресора, забуваючи тяжкі уроки історії, коли минуло лише 80 років після останнього глобального зіткнення з тиранією.
Несправедливо пропонувати розміняти постійні втрати, як-от визнання окупованих територій, на тимчасові та примарні "гарантії безпеки", що можуть зникнути вже з наступними виборчими перегонами у країні-гаранті. Несправедливо залишатися в зоні геополітичного комфорту, сподіваючись "якось домовитись" з Росією, сподіваючись, що буря вщухне сама в час, коли нічого в поведінці Москви на це не вказує.
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Останніми місяцями несправедливі наративи вдерлися в український та міжнародний інформаційний простір, малюючи спотворену картину світу, у якій Україну розглядають як розмінну монету.
Я категорично відкидаю таке бачення, як і більшість учасників Київського безпекового форуму.
Україна страшною ціною виборола свою суб’єктність. Наш спротив уже змінив хід історії: ми захищаємо світову демократію, змушуємо переосмислити технології сучасної війни й даємо Європі дорогоцінний час для переозброєння та підготовки до ширшого протистояння з авторитарним табором. За внесок у глобальну перемогу добра над злом українці платять найвищу ціну.
Сьогодні Україна стоїть на передовій свободи — так само як Польща на початку Другої світової. Тоді, як і зараз, європейська держава стала жертвою вторгнення, виправданого хибним уявленням про "право сили". Тоді, як і зараз, світ сперечався, на що він готовий, щоб зупинити агресора, доки той не пішов далі. Урок Польщі 1939 року — це урок України сьогодні: зволікання й умиротворення лише підживлюють зло, натомість сила, єдність і рішучість — єдиний шлях до справедливого миру.
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Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива. Вона до останнього удаватиме, що сильна, як ніколи — так само як це було з імперською Росією у Першу світову війну та з СРСР у 1980-х. Вони вже намагаються роз’єднати нас і послабити нашу рішучість — і ми повинні бути до цього готові.
Справедливий мир можливий лише на основі сили, принциповості та непохитної солідарності з Україною.
Обов’язок Європи — спільно довести, що агресії немає місця в новому світі свободи та справедливості.
Тож дякуємо Збройним силам України за те, що Європа є. І за захист нашого спільного майбутнього.
Все буде Україна!
Про автора. Володимир Гройсман, український політик, експрем'єр-міністр України
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