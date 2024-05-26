Які з цього можна зробити висновки?

По-перше, це ще раз доводить, що повномасштабна агресія РФ проти України була актом екзистенційного відчаю, бо починаючи з 2014 року Москва втрачала Україну назавжди.

По-друге, на окупованих територіях буде посилена політика етноциду і лінгвоциду українців, знищення українських церков.

На думку окупанта, люди мають забути, що є українцями, і повинні розмовляти лише російською мовою.

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Всі помітили, що в першу чергу окупанти познімали українські прапори, повісивши свої аквафреші, і відразу всі таблички та покажчики поміняли російською мовою? Це якраз для тих в Україні, хто вважає, що "мова не має значення". А для окупантів мова має значення. Навіть дуже.

Як записано у шкільному підручнику з історії Росії для 11 класу за редакцією Мединського, "України не існує, українців не існує, української мови не існує. Це все вигадки австрійського Генерального штабу початку XX століття".

Навіть німецькі нацисти, знищуючи євреїв і ромів, визнавали наявність цих етносів та їхніх мов.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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