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OPINION

Для України надзвичайно важливо зберегтись як нація

Микола Княжицький
17 вересня, 2024 вiвторок
08:30
Погляд

Проблеми сучасної української влади в тому, що PR-складова часто поглинає будь-які змісти та цінності

Зміст

Можна скільки завгодно теоретизувати про те, як влада буде повертати українських біженців до України й сперечатись, яка назва краще – "Міністерство повернення українців" чи "Міністерство Єдності" – але всі теорії розбиваються об факти з проєкту Держбюджету на наступний рік. А там перелічені всі можливі міністерства, але ніякого "Міністерства єдності" не передбачається.

Проблеми сучасної української влади в тому, що PR-складова часто поглинає будь-які змісти та цінності. Саме по собі створення міністерства, яке б опікувалось в тому числі біженцями, не може бути самоціллю. Це лише інструмент для досягнення якоїсь цілі. Але замість того щоб сформулювати цілі держави у сфері демографії та презентувати способи їх досягнення, влада вчергове опікується лише постами в телеграмі та гучними назвами майбутніх міністерств.

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Назви є, але за ними лише порожнеча, в якій немає ні демографічної політики з врахованими реаліями сучасної України, ні тих, хто цією політикою займатиметься.

Насправді проблема демографії для нашої країни є критичною. Для України надзвичайно важливо зберегтись як нація, і це залежить в тому числі від того, як держава буде працювати з сучасними демографічними викликами. Нажаль, крім виступів чиновників з гучними заявами, не відбувається більше нічого.

Декілька місяців тому ми з колегами депутатами підготували та подали до парламенту проєкт Закону про основи демографічної політики (№11424). У разі ухвалення цього закону держава отримає правильно сформульовану й обговорену зі суспільством демографічну політику. Вона включатиме не лише стратегію повернення українців, але значно ширше коло питань. Її реалізацією займатиметься міністерство. Воно опікуватиметься не лише поверненням українців, але і стимулами жити, працювати і виховувати дітей тут, в Україні. У міністерства буде широке коло повноважень, одне з яких – координування інших міністерств та відомств у питаннях, що стосуються демографії. І якщо сьогодні ці функції розподілені серед десятка міністерств, кожне з яких працює з питаннями демографії по-своєму, то після ухвалення нашого закону всі держоргани будуть сфокусовані на досягнення конкретних цілей демографічної політики.

Дуже сподіваюсь, що влада нарешті перейде від слів до справ в питаннях демографії. І першим кроком для цього мала б стати підтримка нашого законопроєкту.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
Микола Княжицький
Війна з Росією
біженці з України
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