Я писав про очевидний "договірняк" між Путіним та Трампом, сьогодні розповім, наскільки значущою для Кремля є колаборація з республіканцями. Деталі прояснили аналітики британського Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень, опублікувавши чіткий план, що Москва мріє робити далі з війною.

РФ непублічно нібито висуває нові умови перемовин з Україною (фактично капітуляції). Вони передбачають:

визнання права за Кремлем на контроль всіх окупованих територій... плюс з Харковом, і в деяких варіантах — Одесою;

у комплекті фантазій — і згода Києва не вступати в НАТО та призначення глави держави, затвердженого Росією;

єдина поступка — Україна може приєднатися до ЄС.

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Реалізувати свою військово-стратегічну фантазію мордор планує у три етапи.

Продовження тиску по всій довжині українського фронту, виснаження ЗСУ.

Російські спецслужби повинні зламати рішучість міжнародних партнерів України в забезпеченні військової допомоги.

Після того РФ розпочинає подальші наступальні операції, щоб досягти значних – хоч і повільних – успіхів на полі бою. Ці здобутки Кремль налаштований використати як важіль впливу на Київ, щоб змусити капітулювати на російських умовах.

Але, дідько забирай, є одне велике "але": резерви російської оборонки вичерпуються і досягти задуманого можна лише в разі, якщо Україна втратить міжнародну підтримку (привіт республіканській партії США):

Кремль вважає, що зможе підтримувати нинішні темпи агресії до 2025-го. А протягом двох наступних років ВПК Московії вичерпає більшість наявних резервів для поповнення армії: оборонна промисловість підтримує нинішні темпи випуску бронетехніки завдяки ремонту застарілих машин. Найсерйознішим обмеженням для РФ є виробництво боєприпасів.

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Відтак, російська стратегія перемоги є винятково теорією до того часу, доки міжнародні партнери України належним чином забезпечують ЗСУ ресурсами. Якщо підтримка буде збережена й надалі, то РФ навряд чи досягне значних успіхів, і Путіну не буде сенсу затягувати війну, адже армія буде відчутно виснажена, а російська цивільна промисловість — зруйнована.

Підтримка українського Опору не тільки підриває теорію перемоги Кремля, а й дає достатньо часу на допомогу ЗСУ, аби українці могли якісно перемагати окупантів, — фіналізують експерти RUSI.

N.B. Інколи здається, що російські окупанти та американські конгресмени-республіканці воюють пліч-о-пліч, тільки на різних ділянках фронту: "слони" виконують ті завдання, до яких Кремль не може дотягнутися своїми бійцями, ракетами, хакерами та розвідниками. Чомусь не віриться, що консерватори США надовго підписалися виконувати цю жалюгідну місію.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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