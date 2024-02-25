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OPINION

"Договірняк" між Путіним та Трампом: що передбачає план Москви

Орест Сохар
25 лютого, 2024 неділя
18:02
Погляд Орест Сохар

​Російський диктатор досі мріє натягнути себе на глобус, принаймні на європейську його частину

Я писав про очевидний "договірняк" між Путіним та Трампом, сьогодні розповім, наскільки значущою для Кремля є колаборація з республіканцями. Деталі прояснили аналітики британського Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень, опублікувавши чіткий план, що Москва мріє робити далі з війною.

РФ непублічно нібито висуває нові умови перемовин з Україною (фактично капітуляції). Вони передбачають: 

  • визнання права за Кремлем на контроль всіх окупованих територій... плюс з Харковом, і в деяких варіантах — Одесою;
  • у комплекті фантазій — і згода Києва не вступати в НАТО та призначення глави держави, затвердженого Росією;
  • єдина поступка — Україна може приєднатися до ЄС.

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Реалізувати свою військово-стратегічну фантазію мордор планує у три етапи. 

  • Продовження тиску по всій довжині українського фронту, виснаження ЗСУ.
  • Російські спецслужби повинні зламати рішучість міжнародних партнерів України в забезпеченні військової допомоги.
  • Після того РФ розпочинає подальші наступальні операції, щоб досягти значних – хоч і повільних – успіхів на полі бою. Ці здобутки Кремль налаштований використати як важіль впливу на Київ, щоб змусити капітулювати на російських умовах. 

Але, дідько забирай, є одне велике "але": резерви російської оборонки вичерпуються і досягти задуманого можна лише в разі, якщо Україна втратить міжнародну підтримку (привіт республіканській партії США):

Кремль вважає, що зможе підтримувати нинішні темпи агресії до 2025-го. А протягом двох наступних років ВПК Московії вичерпає більшість наявних резервів для поповнення армії: оборонна промисловість підтримує нинішні темпи випуску бронетехніки завдяки ремонту застарілих машин. Найсерйознішим обмеженням для РФ є виробництво боєприпасів.

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Відтак, російська стратегія перемоги є винятково теорією до того часу, доки міжнародні партнери України належним чином забезпечують ЗСУ ресурсами. Якщо підтримка буде збережена й надалі, то РФ навряд чи досягне значних успіхів, і Путіну не буде сенсу затягувати війну, адже армія буде відчутно виснажена, а російська цивільна промисловість — зруйнована.

Підтримка українського Опору не тільки підриває теорію перемоги Кремля, а й дає достатньо часу на допомогу ЗСУ, аби українці могли якісно перемагати окупантів, — фіналізують експерти RUSI.

N.B. Інколи здається, що російські окупанти та американські конгресмени-республіканці воюють пліч-о-пліч, тільки на різних ділянках фронту: "слони" виконують ті завдання, до яких Кремль не може дотягнутися своїми бійцями, ракетами, хакерами та розвідниками. Чомусь не віриться, що консерватори США надовго підписалися виконувати цю жалюгідну місію.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
переговори з РФ
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