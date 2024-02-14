Треба трохи відірватися від внутрішньої маячні. Тому давайте про маячню американську. Так, нам може не подобатися Байден з його "нерішучістю", але Трамп з його неадекватною непередбачуваністю — це просто більші ризики.

Найбільш ілюстративним є те, як Трамп спілкується зі своїм виборцем. І як сприймає його. Під час перебування на посаді президента Трамп зробив як мінімум 30000 заяв, які були або прямо брехливими, або містили очевидне спотворення фактів і даних. Одні підрахунки дають 29508 таких заяв, інші - 30573. Тобто в середньому він брехав 20 разів на день.

Піковим був жовтень 2020 року, місяць що передував виборам президента. Коли Трамп за 31 день збрехав майже 4000 разів. Мова тут йде виключно про факти та дані, які можна піддати фактчек-аналізу.

Під час президентської кампанії він заявив що побудує стіну на кордоні з Мексикою (не побудував), але за неї обов’язково заплатить сама Мексика. Заявив понад 200 разів і продовжує казати про це досі. І це була не просто фактична маячня — він будував і будує на цьому свою передвиборчу стратегію.

Коли сам Трамп провадив практику розділення сімей мігрантів (тобто коли дітей розлучали з батьками), він звинуватив у цьому Обаму. Хоча сама практика була впроваджена за 1,5 року після приходу Трампа до влади. Коли мова йшла про судові розслідування щодо Трампа ситуація доходила до абсурду, в тому числі призначення відповідних слідчих називав незаконним.

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Політолог Метью Макманус характеризує стиль Трампа як bullshit - стиль брехуна, який не передбачає приховування правди чи взагалі знання правди, головне завалити свого опонента чи потенційного прихильника аргументами, які його переконають. Цим Трамп, на думку Макмануса, докорінно відрізняється від іншого відомого політика-брехуна Річарда Ніксона. Який був класичний liar - брехун, який знає що таке правда, визнає її цінність, але намагається приховати.

Тобто Трамп представник брехунів і популістів абсолютно ексклюзивного рівня, який був притаманний лише хіба що ультраправим лідерам у 20-х - 30-х роках 20 століття. Враховуючи, наскільки риторика Трампа ксенофобська й авторитарна, то і тут у них багато спільного.

Чи розуміють американці сутність цього брехуна? Чи вони настільки обдурені, що нічого не розуміють? Переважна більшість чудово розуміє. Протягом останніх 7-8 років лише від 33 до 36% американців вважають Трампа людиною, яка варта довіри. Але це не завадило йому набрати на виборах 2020 на 11 мільйонів голосів більше ніж на виборах 2016, коли він став президентом.

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Тобто, не зважаючи на те що більшість американців і, в тому числі значна частина його виборців вважають Трампа патологічним брехуном, вони все одно за нього голосують. Тому що запит на ресентимент до інакших американців, мігрантів, злих корпорацій і "глобалістів", на страхи та теорії змов сильніший. І Трамп на цей запит відповідає.

І вирішити цей виклик, не вирішуючи фундаментальних причин популярності правих і лівих радикалів, неможливо.

А щодо нас — Трамп абсолютно непередбачуваний, тому що він 100% опортуніст. І він може свою сьогоднішню риторику змінити на протилежну. Або не змінити. Чи готові ми та світ грати у таку гру? Не знаю. Але багато американців наразі — готові.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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