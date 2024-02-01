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OPINION

Як США провчили Ердогана

Сергій Фурса
1 лютого, 2024 четвер
12:00
Погляд Сергій Фурса

Америка спочатку заблокувала продаж Туреччині новітніх літаків F-35, а відтак продала їх Греції. Ердоган змушений вдовольнятися російськими С300 і старими F-16

Як же США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли.

Ердоган вирішив, що він султан і має заодно боротися з Соросом і рептилоїдами, а тому не хоче бути лише в таборі з Заходом. І вирішив купити в Росії С400. Засоби ППО, які ми бачимо, як проявляють себе зараз. Але ж тоді Ердоган цього не знав і думав, що купує щось із серії "аналогов нєт".

США заявили, що так не працює. І заблокували продаж Ердогану новітніх літаків F-35. І що або союзники, або "купуй і літаки в Росії".

Ердоган також образився і заблокував вступ Швеції в НАТО. Просячи принаймні продати йому старі F-16. Бо він же в НАТО. Він же союзник із базами на своїй території.

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Довго-довго торгувалися, але в результаті Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО, а США продали їм літаки. F-16 звісно, а не модернові F-35. А щоб провчити Ердогана, взяли та продали сучасні F-35 Греції. Потенційному противнику Туреччини. Щоб Ердоган знав своє місце. Відразу на наступний день, як Туреччина схвалила членство Швеції в НАТО.

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А домовленості з Грецією дали змогу США попросити Афіни допомогти Україні. І греки готуються передати залишки ще радянського озброєння Україні. Таким чином США хоча б частково компенсували відсутність голосування в конгресі за допомогу Україні.

Всі задоволені. Окрім Путіна. Ну й Ердоган навряд чи щасливий. Та й узагалі вся ця епопея для нього не дуже успішна. От дивиться Ердоган на те, як працює російська ППО і рве на собі залишки волосся. З думкою: "Навіщо я в оце все вліз".

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Греція
Туреччина
Реджеп Ердоган
США
F-16
допомога Україні
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