Тоді на тлі гострого конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а, як відомо, віцепрезидент Джей Ді Венс відігравав одну з головних ролей в цьому скандалі. Команда віцепрезидента почала шукати заміну Зеленському і намагалися зв'язатися із популярним колишнім головнокомандувачем Збройними Силами України.

Однак Guardian переконує, що Залужний відмовився від такого контакту після консультацій з очільником Офісу українського президента.

Ця інформація, яка є частиною великого політичного портрета Залужного, що з'явилися на шпальтах видання, ще раз переконує в тому, що не тільки українські, але й західні політики продовжують жити в ілюзорних категоріях політичного процесу, який пов'язується із химерним завершенням російсько-української війни.

Якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, ніяких підстав вважати, що президент Російської Федерації Путін та його найближче оточення зацікавлені у тому, щоб війна припинилася принаймні на термін потрібний для проведення в Україні виборів очільника держави та парламенту, немає. Ба більше: очевидно, що російський президент затягує час за допомогою свого американського колеги й робить все можливе, щоб продовжувати повітряний терор проти цивільного українського населення і захоплення нових українських територій.

При цьому у Путіна, як ми розуміємо, метою є не просто загарбання нових територій України, але й демонтаж української державності, що не передбачає ніяких нових виборів в Україні.

Читайте також: Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони

З точки зору Кремля, вибори мають відбутися вже як вибори губернаторів приєднаних до Російської Федерації регіонів, як це відбувалося в регіонах Російської Федерації ще до 2014 року. І так, як це відбувалося після того, як під контроль Росії потрапили вже українські регіони, такі, як Донецька чи Луганська область, чи Крим.

Але якихось загальнонаціональних виборів росіяни, як ми розуміємо, не передбачають там, де вони контролюють ситуацію. Вони не можуть провести загальнонаціональних виборів у Грузії, але забезпечують проведення так званих виборів у Абхазії чи Південній Осетії. Вони не можуть провести вибори в Україні, але призначають так званих очільників Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Ну і цей перелік російського бажання проводити вибори там, де є російський танк і російський солдат, можна, мені здається, продовжити.

Але, як ми розуміємо, багато хто на Заході не усвідомлює справжніх цілей російського президента та його готовності до нескінченної війни. І тому кожного разу ми бачимо ситуацію, коли західні та українські політики обговорюють чиїсь електоральні перспективи, навіть не усвідомлюючи, коли ж насправді можуть визріти умови для проведення нових президентських і парламентських виборів в Україні.

І що потрібно для того, щоб президент Російської Федерації замислився про припинення, чи хоча б призупинення російсько-української війни на тлі очевидного небажання президента Сполучених Штатів загострювати свої стосунки із Москвою та починати новий, набагато серйозніший тиск на кремлівське керівництво.

І тут я маю на увазі не погрози новими санкціями, які Путін може, як ми бачимо, досить довгий час ігнорували, а саме готовність до інтенсивної військової допомоги Україні та власної участі у конфлікті. Те, що очевидно категорично не подобається Дональду Трампу, Джей Ді Венсу, та й багатьом західним політикам, які є прихильниками України, і чомусь вважають, що Україна здатна зупинити російську агресію самотужки.

Читайте також: Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним

Ну і, як ми розуміємо, коли мова йде про спілкування команди віцепрезидента Сполучених Штатів із тими, хто міг би забезпечити розмову віцепрезидента США Джей Ді Венса із Валерієм Залужним, ми виходимо ще на один механізм. На механізм пошуку шляхів добровільної відставки Володимира Зеленського з тим, щоб українська Верховна Рада обрала нового виконувача обов'язків президента.

І це також може відповідати не стільки інтересам Білого дому, скільки інтересам Кремля. Тому що, по-перше, буде продемонстровано, що путінський підхід до нелегітимності Зеленського знайшов підтримку й у Білому домі. По-друге, тому що будь-який виконувач обов'язків президента, обраний українським парламентом, я вже не кажу, що більшістю в цьому парламенті продовжує контролювати партія Слуга народу і таким чином якихось якісних змін від такого обрання очікувати не доводиться.

Так от будь-який кандидат, обраний парламентом, не матиме загальнонародної довіри саме тому, що люди за нього ніколи не голосували. І прийде він на свою посаду не у зв'язку з надзвичайними змінами самої політичної ситуації в країні, як це було у 2014 році, коли тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії. А тому, що чинний президент змушений буде піти у відставку не під тиском українців, а під тиском наших західних союзників.

Якою довірою тоді буде користуватися ця людина, яка і без того буде мати обмежені повноваження й очевидно той самий світогляд, який має чинний український президент. Буде представником того ж самого політичного табору.

А якщо уявити, що українському парламенту запропонують кандидатуру людини, яка не пов'язана із цим табором, та ще й зможуть так натиснути на депутатів, щоб вони за таку кандидатуру голосували. Виникає досить просте питання: а які у такого виконувача обов'язків президента будуть потім стосунки із депутатським корпусом, і як він буде збирати більшість для ухвалення будь-якого свого непопулярного рішення.

Читайте також: Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?

А війна, я вам нагадаю, це саме низка непопулярних рішень, тому що якщо ти ухвалюєш під час війни популярні рішення, ти таким чином ведеш свою країну до абсолютно поразки під час бойових дій і відновлення інфраструктури, зруйнованої ворогами. Це, мені здається, не потрібно нікому пояснювати.

Так що те, що Валерій Залужний відмовив команді Джей Ді Венса у будь-яких контактах з американським віцепрезидентом за таких непростих обставин, є швидше доказом політичної мудрості. Але чи вдасться колишньому головнокомандувачу Збройних сил України продемонструвати цю мудрість ще й на виборах, сьогодні не знає ніхто.

По-перше, тому що ніхто не знає, коли й за яких обставин завершиться російсько-українська війна, якими будуть нові вибори очільника держави й чи не буде тріумфатором на цих виборах випадкова людина, про прізвище якої ніхто сьогодні не здогадується, навіть якщо така людина є активним учасником політичних процесів. Зрештою на початку 2014 року ніхто не міг уявити собі, хто стане спадкоємцем Віктора Януковича на посаді президента України.

І цю людину шукали серед тих, хто був лідерами опозиційних партій у Верховній Раді й виходив на сцену Майдану. А президентські вибори, як ми знаємо, пройшли за абсолютно іншим сценарієм, тому що будь-яка серйозна зміна ситуації передбачає серйозну зміну відомих політичних гравців.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.