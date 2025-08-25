Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
OPINION

Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу

Віталій Портников
25 серпня, 2025 понедiлок
18:04
Погляд

Британське видання Guardian переконує, що колишній головнокомандувач Збройними силами України, а тепер посол нашої країни у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від можливих контактів із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом після знаменитого скандалу в Овальному кабінеті Білого дому

Зміст

Тоді на тлі гострого конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а, як відомо, віцепрезидент Джей Ді Венс відігравав одну з головних ролей в цьому скандалі. Команда віцепрезидента почала шукати заміну Зеленському і намагалися зв'язатися із популярним колишнім головнокомандувачем Збройними Силами України.

Однак Guardian переконує, що Залужний відмовився від такого контакту після консультацій з очільником Офісу українського президента. 

Ця інформація, яка є частиною великого політичного портрета Залужного, що з'явилися на шпальтах видання, ще раз переконує в тому, що не тільки українські, але й західні політики продовжують жити в ілюзорних категоріях політичного процесу, який пов'язується із химерним завершенням російсько-української війни.

Якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, ніяких підстав вважати, що президент Російської Федерації Путін та його найближче оточення зацікавлені у тому, щоб війна припинилася принаймні на термін потрібний для проведення в Україні виборів очільника держави та парламенту, немає. Ба більше: очевидно, що російський президент затягує час за допомогою свого американського колеги й робить все можливе, щоб продовжувати повітряний терор проти цивільного українського населення і захоплення нових українських територій. 

При цьому у Путіна, як ми розуміємо, метою є не просто загарбання нових територій України, але й демонтаж української державності, що не передбачає ніяких нових виборів в Україні.

Читайте також: Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони

З точки зору Кремля, вибори мають відбутися вже як вибори губернаторів приєднаних до Російської Федерації регіонів, як це відбувалося в регіонах Російської Федерації ще до 2014 року. І так, як це відбувалося після того, як під контроль Росії потрапили вже українські регіони, такі, як Донецька чи Луганська область, чи Крим.

Але якихось загальнонаціональних виборів росіяни, як ми розуміємо, не передбачають там, де вони контролюють ситуацію. Вони не можуть провести загальнонаціональних виборів у Грузії, але забезпечують проведення так званих виборів у Абхазії чи Південній Осетії. Вони не можуть провести вибори в Україні, але призначають так званих очільників Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Ну і цей перелік російського бажання проводити вибори там, де є російський танк і російський солдат, можна, мені здається, продовжити. 

Але, як ми розуміємо, багато хто на Заході не усвідомлює справжніх цілей російського президента та його готовності до нескінченної війни. І тому кожного разу ми бачимо ситуацію, коли західні та українські політики обговорюють чиїсь електоральні перспективи, навіть не усвідомлюючи, коли ж насправді можуть визріти умови для проведення нових президентських і парламентських виборів в Україні.

І що потрібно для того, щоб президент Російської Федерації замислився про припинення, чи хоча б призупинення російсько-української війни на тлі очевидного небажання президента Сполучених Штатів загострювати свої стосунки із Москвою та починати новий, набагато серйозніший тиск на кремлівське керівництво.

І тут я маю на увазі не погрози новими санкціями, які Путін може, як ми бачимо, досить довгий час ігнорували, а саме готовність до інтенсивної військової допомоги Україні та власної участі у конфлікті. Те, що очевидно категорично не подобається Дональду Трампу, Джей Ді Венсу, та й багатьом західним політикам, які є прихильниками України, і чомусь вважають, що Україна здатна зупинити російську агресію самотужки.

Читайте також: Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним

Ну і, як ми розуміємо, коли мова йде про спілкування команди віцепрезидента Сполучених Штатів із тими, хто міг би забезпечити розмову віцепрезидента США Джей Ді Венса із Валерієм Залужним, ми виходимо ще на один механізм. На механізм пошуку шляхів добровільної відставки Володимира Зеленського з тим, щоб українська Верховна Рада обрала нового виконувача обов'язків президента.

І це також може відповідати не стільки інтересам Білого дому, скільки інтересам Кремля. Тому що, по-перше, буде продемонстровано, що путінський підхід до нелегітимності Зеленського знайшов підтримку й у Білому домі. По-друге, тому що будь-який виконувач обов'язків президента, обраний українським парламентом, я вже не кажу, що більшістю в цьому парламенті продовжує контролювати партія Слуга народу і таким чином якихось якісних змін від такого обрання очікувати не доводиться. 

Так от будь-який кандидат, обраний парламентом, не матиме загальнонародної довіри саме тому, що люди за нього ніколи не голосували. І прийде він на свою посаду не у зв'язку з надзвичайними змінами самої політичної ситуації в країні, як це було у 2014 році, коли тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії. А тому, що чинний президент змушений буде піти у відставку не під тиском українців, а під тиском наших західних союзників.

Якою довірою тоді буде користуватися ця людина, яка і без того буде мати обмежені повноваження й очевидно той самий світогляд, який має чинний український президент. Буде представником того ж самого політичного табору.

А якщо уявити, що українському парламенту запропонують кандидатуру людини, яка не пов'язана із цим табором, та ще й зможуть так натиснути на депутатів, щоб вони за таку кандидатуру голосували. Виникає досить просте питання: а які у такого виконувача обов'язків президента будуть потім стосунки із депутатським корпусом, і як він буде збирати більшість для ухвалення будь-якого свого непопулярного рішення.

Читайте також: Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?

А війна, я вам нагадаю, це саме низка непопулярних рішень, тому що якщо ти ухвалюєш під час війни популярні рішення, ти таким чином ведеш свою країну до абсолютно поразки під час бойових дій і відновлення інфраструктури, зруйнованої ворогами. Це, мені здається, не потрібно нікому пояснювати.

Так що те, що Валерій Залужний відмовив команді Джей Ді Венса у будь-яких контактах з американським віцепрезидентом за таких непростих обставин, є швидше доказом політичної мудрості. Але чи вдасться колишньому головнокомандувачу Збройних сил України продемонструвати цю мудрість ще й на виборах, сьогодні не знає ніхто.

По-перше, тому що ніхто не знає, коли й за яких обставин завершиться російсько-українська війна, якими будуть нові вибори очільника держави й чи не буде тріумфатором на цих виборах випадкова людина, про прізвище якої ніхто сьогодні не здогадується, навіть якщо така людина є активним учасником політичних процесів. Зрештою на початку 2014 року ніхто не міг уявити собі, хто стане спадкоємцем Віктора Януковича на посаді президента України.

І цю людину шукали серед тих, хто був лідерами опозиційних партій у Верховній Раді й виходив на сцену Майдану. А президентські вибори, як ми знаємо, пройшли за абсолютно іншим сценарієм, тому що будь-яка серйозна зміна ситуації передбачає серйозну зміну відомих політичних гравців. 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Верховна Рада
вибори
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Валерій Залужний
Дипломатія
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Київ
+18.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:16
Кіт Келлог та Денис Шмигаль
Обговорили гарантії безпеки й підписання угоди щодо БПЛА: Шмигаль у Києві зустрівся із Келлогом
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
17:28
робота_документи_підрахунки
Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:16
зерно, пшениця, комбайн
Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:53
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:07
Starlink
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
15:50
"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
15:49
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
15:31
дрон "Веспа-15"
Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
15:27
Кіт Келлог
Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною
15:01
Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський
14:20
Ексклюзив
Євген Нищук
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
14:09
Огляд
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
14:01
OPINION
Вийти з ідеального шторму
13:57
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Премʼєр Норвегії запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
13:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум
13:09
Валерій Залужний
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
12:49
Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
12:27
мобілізація
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон
12:26
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії зменшилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 25 серпня
12:20
Ексклюзив
ЗСУ
Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
12:02
OPINION
Ім'я проблеми — Китай
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV