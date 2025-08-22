Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
OPINION

Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним

Лана Зеркаль
22 серпня, 2025 п'ятниця
18:05
Погляд

Світшот Лаврова з написом "СССР" був посланням, яке американці зрозуміли тільки постфактум. Зрозуміли після того, як "мистецтво Трампа укладати угоди" Путін & Ко розбили фейсом об тейбл радянської дипломатії

Зміст

Радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу та тиску. Їхні підходи не змінилися з часів Громико, про якого Генрі Кіссінджер говорив: "Вести з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми, рівносильно самогубству".

Цю тактику легко зрозуміти з цитати самого Громико: "Перше. Вимагайте все по максимуму й не соромтеся у запитах. Вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге. Висувайте ультиматуми. Погрожуйте війною, не шкодуйте погроз, а як вихід із ситуації пропонуйте переговори. На Заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє. Розпочавши переговори, не поступайтеся ані на крок. Вони самі запропонують вам частину того, що ви просили. Але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше. Вони на це підуть". 

Схоже, що саме ця тактика помножила на нуль ультиматуми та погрози Трампа перед світом в прямому ефірі з Аляски. А намагання команди Трампа представити цей грандіозний факап як перемогу тільки додатково підсвітлює нездатність сучасного Білого дому переграти Кремль.

Читайте також: Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго

Така нездатність обумовлена особливостями самого Трампа, який не готується до переговорів і зневажає експертів з будь-яких питань. Крім того, він не любить довгих та нудних перемовин, а його нездатність концентруватися вже давно відома росіянам.

Отже, результат зустрічі на Алясці точно має вивчатися майбутніми дипломатами. Зокрема, як приклад застосування "тактики Громико" та втрати США стратегічної переваги та інвестованого Трампом політичного капіталу. Для наших перемовників цей приклад також мав би стати уроком про хибність тактики "треба просто подивитися в очі". Хоча, я сподіваюсь, що це вже всім зрозуміло. Так само як зрозумілою є необхідність мати позиції з обґрунтуваннями на всі безглузді закиди щодо "першоджерел конфлікту". 

Але в цій сталості застосування переговорних тактик також є очевидною передбачуваність росіян. Їхні кліше і методи відомі, хоч ставитися легковажно до них не можна. 

Читайте також: Трамп спробував...

Основна пастка, в яку і потрапив Трамп, – це навʼязана Путіним рамка, фрейм. Ув'язування з великою угодою про мир припинення бойових дій, де врахований, за словами Путіна, "справедливий баланс європейської та світової безпеки". Таке ув'язування може означати, що завершення війни тепер залежатиме не лише від поступок України, а й від поступок, які Путін розраховує отримати від Заходу. 

Таким чином він робить Україну заручником вирішення всіх інших своїх занепокоєнь: від "розширення НАТО" до "невтручання у політичні процеси в країнах колишнього СРСР". Сюди ж можна додати договір про нерозповсюдження, і тоді він спокійно може затягнути процес переговорів на невизначений час, не зупиняючи бойові дії.

Єдине, що вдалося "майстру укладання угод", – це утриматися від укладення deal і не обговорювати торгівлю, поки не досягнуто домовленості по Україні. І це для нас хороша  новина, оскільки Трамп нічим не обмежений і з притаманною йому легкістю може змінювати свої погляди та обіцянки.

Чи змінить Трамп  риторику знову після зустрічі з європейськими лідерами? Чи зможуть вони його "перечаклувати" та відформатувати фрейм, навʼязаний Путіним? 

Шанс є.  

Гадаю, після зустрічі на Алясці вже можна дати Трампу омріяну Нобелівську премію миру, аби він тільки більше не зустрічався з Путіним і погодився продовжити постачати зброю в обмін на "чудові" європейські чеки. Для нас, як і для європейців, це був би найкращий варіант розвитку подій.   

Вони не будуть проти насправді. Лідери Ізраїлю Леві Ешколь у 1967-му і Беньямін Нетаньягу у 2025-му робили те саме – прислухалися до окриків з Білого дому, але вели перемовини та війни по-своєму. Жоден із них при цьому не зруйнував "трансатлантичну єдність". 

Водночас найгіршим варіантом є проведення на цьому етапі тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Це пастка без виходу і, сподіваюся, що це вже розумію не тільки я. Такий формат можливий тільки тоді, коли вже все узгоджено, коли  є тексти угод, коли до цього над домовленостями з нашого боку попрацюють обʼєднані команди. 

Переговори з росіянами має вести об'єднана Європа – де в кожного союзника є своє знання, як обходити технології росіян. Щось у нас, щось у французів, щось у британців. 

Це складно уявити, але ще складніше це буде пройти й досягти миру. Миру не на умовах Путіна, а миру, з яким ми зможемо жити і розвивати Україну.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Радянський Союз
Володимир Путін
Ізраїль
Сергій Лавров
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Нобелівська премія миру
Дипломатія
Читайте також:
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
ЦРУ
Автор Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
Автор Роман Яворський
21 серпня, 2025 четвер
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.69
    Продаж 48.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:35
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
17:03
Лавров
ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні
16:50
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції
16:46
Зеленский путін
Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
16:40
У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів
16:27
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 60 боїв: найбільше – на Покровському напрямку
16:24
Юлія Свириденко
Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
16:18
Оновлено
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
16:16
опалення
Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба
16:08
OPINION
Добре бути Трампом...
16:06
Олександр Лукашенко
Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:21
Оновлено
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:14
Ексклюзив
МЗС Польщі
Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV