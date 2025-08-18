Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
OPINION

Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго

Микола Княжицький
18 серпня, 2025 понедiлок
18:00
Погляд

Після Аляски слово "припинення вогню" більше не звучить ані в риториці наших європейських союзників, ані у виступах президента Зеленського

Зміст

Дональд Трамп, який раніше не розумів слово "першопричини" і сприймав його як порожній шум, нарешті побачив його в тексті. Можливо, саме заради цього Путін і прилітав на Аляску — щоб обвести олівцем це слово й акцентувати, що саме тут, на думку кремлівських пенсіонерів, і знаходиться ключ до припинення війни.

Саме тому заяви про "перемир’я" та "припинення вогню", які ще тиждень тому були ключовими в риториці, тепер зникли. Американці кажуть, що потрібен мир, а не перемир’я, а отже — мирний договір, який влаштував би Кремль.

Тут варто нагадати, що після Другої світової війни у нас практично немає успішних прикладів укладення мирних договорів. Окрім угоди між Ізраїлем та Єгиптом, яка завершила війну Судного дня, більше нічого й не згадується. Натомість війна між Північною та Південною Кореями, В’єтнамська війна, низка арабо-ізраїльських конфліктів, війна в Нагірному Карабаху тощо — всі вони закінчувалися тимчасовими угодами про припинення вогню. Так, були розрахунки на подальше врегулювання мирними договорами, але обтяжені політичними питаннями процеси їхнього укладення розтягувалися на роки.

Читайте також: Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи

Іншими словами, якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення мирного договору, цей процес може тривати десятиліттями.

При тому, що всі вже засвоїли: "першопричини" в путінському розумінні полягають не в тому, кому належить Часів Яр, а в "справедливому і стабільному балансі європейської безпеки". Путін із трибуни на Алясці додає: "і безпеки України в тому числі".

Путінська "нова архітектура безпеки" охоплює широке коло питань: від присутності військових США в Естонії, до систем протиракетної оборони в Польщі та членства в НАТО усіх країн, прийнятих туди після 1997 року. Усе це Кремль намагатиметься проштовхнути в мирну угоду поряд зі "здачею" Краматорська і деокупацією Вовчанська.

Фактично мир в Україні у такій ситуації стає залежним від того, як країни Заходу — від США до Латвії — реагуватимуть на наступні вимоги Росії. Адже гіпотетичною передачею Росії українських міст на Донбасі "першопричини" не усуваються. 

Тож реакцією на знесення якогось російського пам’ятника десь у Чехії цілком може стати нове вторгнення. І ніякі прийняті Росією закони про заборону агресивної війни тут нікого не врятують. Тим більше, що такий закон у Росії вже існує — стаття 353 Кримінального кодексу: "Планування, підготовка, розв’язування або ведення агресивної війни". Але Кремль назвав це "спеціальною воєнною операцією" й навіть закон не довелося змінювати.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
18 серпня, 2025 понедiлок
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбувається акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 99 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки ворога
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
15:28
комендантська година
Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години
15:20
Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"
15:18
Кабмін
Держбюджет-2026: уряд спрогнозував, як довго триватиме війна
14:37
Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин
14:07
OPINION
Загроза "вмивання рук" від України переважує для США позитивні наслідки від економічної співпраці з Росією
14:06
Ексклюзив
Зима-весна 2026 року - наступне вікно переговорних можливостей, - Денисенко
13:53
Ексклюзив
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду
13:42
Україна США
В Україну приїде делегація США у вересні для реалізації угоди про рідкісноземельні мінерали, - глава Мінекономіки Соболев
13:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
"Без текстів, паперу і ручок": журналіст Буткевич розповів, як у полоні навчав англійської мови
13:05
ЗСУ
Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб
12:45
Литва прапор
Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи
12:43
Ноутбук
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
12:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV