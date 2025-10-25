Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Дональд Трамп і "коаліція охочих"

Віктор Мороз
25 жовтня, 2025 субота
10:02
Погляд

Генсек НАТО Марк Рютте возив до Вашингтона черговий план припинення війни між Росією та Україною, підготовлену експертами й лідерами "коаліції охочих"

Зміст

Це – план не миру, а перемир’я, де не йдеться про покарання агресора, повернення до міжнародно визнаних кордонів і на якийсь час (на який?) залишають за агресором всі загарбані ним території.

Але зупиняються бойові дії. І агресору за дотримання режиму тиші й припинення бойових дій обіцяють поступове зняття санкцій. А Україні – допомогу з відбудовою порушеного війною господарства.

Що ж до США, то мудрі європейські політики зробили хід конем і пропонують нагляд за процесом реалізації та дотримання цього плану доручити президенту Трампу. Тобто, в разі реалізації плану, Дональд Трамп має отримати статус миротворця і переможця з усіма можливими нагородами. 

Європейські лідери сподіваються, що майбутні лаври переможця і миротворця підштовхнуть чинного американського президента до активнішої допомоги Україні й збільшать тиск на Росію. А Європа залишиться з миром.

Росія відразу відкинула цей план, стверджуючи, що він не передбачає "усунення першопричин воєнного конфлікту". Іншими словами, Росія хотіла б, щоб Європа і США перестали допомагати Україні й примусили її здатися на милість переможця, який і ліквідує на власний розсуд "першопричини конфлікту".

Кремль переконався, що Дональд Трамп продовжує перебувати під магічним впливом російського диктатора Путіна й досі не здатен надати Києву далекобійну зброю, яка допомогла б знищити воєнно-промисловий комплекс Росії та примусило б російські війська відступити. Отож, переконавшись у лояльності Дональда Трампа, Москва вирішила бути послідовною і наполягати на своєму. Їй потрібна була вся Україна.

Читайте також: Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

Але, очевидно, у Трампа урвався терпець і він більше не зміг підігрувати російському диктатору, який напевно переступив межі розумного. Несподівано для багатьох (і перш за все для Кремля) американський президент 22 жовтня оголосив про скасування зустрічі з Путіним у Будапешті й запровадив одні з найболючіших для Росії санкції проти найбільших нафтових компаній РФ, що є головними наповнювачами державної казни.

Трамп не одважився передати Києву Tomahawk, побоюючись все тієї ж ескалації, але скасування особистої зустрічі з московським диктатором і удар по нафті виявилися для Москви не менш болючими. Очевидно, Путін своїм блефуванням і зарозумілістю все ж таки зумів дістати Трампа.

Але ще й з Tomahawk не все з’ясовано. Зеленський ніби випадково обмовився, що Tomahawk, мовляв, мають не лише США. І це правда. Але не слід забувати, що американську зброю можна використовувати лише з дозволу Пентагону. Отож, якщо найближчим часом в Україні з’являться Tomahawk, то вважатимемо, то це нам продали їх чи то в Австралії, чи в Новій Зеландії. А може, і в Африці…

Читайте також: Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?

Негайно відчувши смалене, росіяни перейшли на досить агресивну риторику й заходилися залякувати США. Рупор Путіна, колишній президент РФ і нині заступник керівника російського Радбезу Дмитро Медвєдєв оголосив: "США – наш противник, а їх балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією… це тепер його конфлікт". "Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: прийняті рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою".

Навчені багаторазовими метаннями екстравагантного американського президента, ми далекі від думки, що Дональд Трамп остаточно перейшов на наш бік й завалить нас сучасною зброєю. Але слід визнати, що Путін усе для цього зробив. Якщо тільки залежність Дональда визначається зайвою чаркою випитою в Москві майбутнім американським президентом в 70-ті роки. Надто довго цей ніби як самовпевнений американський ковбой тримався лагідною кицею перед зарозумілим російським бандюком.

І чи зможе він остаточно позбавитися залежності від російського впливу? До певної міри про це свідчитиме і його реакція на план "коаліції охочих".

Джерело

Про автора. Віктор Мороз, український публіцист, оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

