Пам'ятаєте проєкт "Велике Будівництво"? Той самий, який багато хто називав "Великим Крадівництвом"? Так от, він повертається.

У проекті бюджету на 2025 рік на це заклали аж 17 мільярдів гривень: 11 мільярдів напряму з бюджету і ще 6 - як субвенції місцевим бюджетам

І в той самий час, згідно з документом, у 2025 році хочуть суттєво скоротити соціальну, гуманітарну та культурну сфери. Але це ще не всі шкідливі ініціативи.

У році, що минає, всі гроші з "Дорожнього фонду" - це 95 млрд грн - пішли на оборону. І це було правильно. То чому ж зараз раптом будівництво доріг стало таким пріоритетним?

Що цікаво: субвенцію громадам на утримання шкіл скасували, а на дороги - залишили. Це дуже яскрава ілюстрація пріоритетів влади. Їм байдуже, що бракує грошей на індексації зарплат вчителям; їх не цікавить, що немає коштів на забезпечення шкіл укриттями та генераторами; їм байдуже, що через закриті школи та знищену онлайн-освіту цієї зими за кордон вивезуть ще тисячі дітей.

Я вже розповідав про це детальніше, і закликав уряд схаменутися, бо з таким підходом до демографічних проблем ми втратимо наше майбутнє.

Отже, владі важливі дороги, а не українці

Загальна сума нового “Великого будівництва” - 17 млрд грн - це, звісно, не 180 млрд, як у 2021, перед вторгненням, а лише 10% цієї суми.

Та чи можемо ми дозволити собі таку розкіш в умовах, коли у Міністерства ветеранів забирають 1,75 млн грн, у Міністерства освіти 67 млн грн, а Мінсоцполітики взагалі недоотримає астрономічну суму: 429 млн гривень.

Через брак грошей на оборонку, довелося ухвалювати і зміни до бюджету 2024 року. Вони передбачають додаткові майже 500 млрд грн на фінансування сектору безпеки і оборони. Без них з 1 жовтня не було б грошей навіть на зарплати військовим.

Але чому сталося так, що уряд не запланував цих грошей одразу і довелося шукати їх в екстреному порядку? Прем’єр Шмигаль сказав відверто: тому, що сподівалися на закінчення війни влітку 2024.

А відновлення будівництва доріг у 2025 році також має означати, що уряд запланував собі кінець війни? За таке безвідповідальне ставлення до державних справ ми вже одного разу заплатили страшну ціну.

Ми усі пам’ятаємо, як перед російським вторгненням, опозиція буквально благала владу виділити додаткові 50 мільярдів на армію, натомість нам відповідали:“ А за що тоді будувати дороги?”

У 2021 році бюджет “Великого будівництва” складав 178 млрд грн, що було на 40% більше ніж фінансування армії, яке складало 128 млрд грн.

Я вже не кажу про корупційні скандали, які всі роки супроводжували будівництво доріг. Вони й досі не закінчилися: 12 вересня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Дніпропетровської ОДА та ще чотирьом особам у зловживанні на “Великому будівництві”.

До речі, після початку російського вторгнення, ці схеми нікуди не зникли. Влітку цього року Державна аудиторська служба зупинила будівництво доріг в Донецькій області, яке мало відбуватися в зоні бойових дій, на суму 390 млн грн.

І якщо раніше такі випадки були поодинокими та через розголос їх вдавалося зупиняти, то після ухвалення бюджету на 17 млрд грн, зловживання знову стануть масовими. Маємо зробити все, щоб до другого читання збити цю корупційну статтю в проєкті бюджету.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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