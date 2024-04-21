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OPINION

Єдина інформаційна політика — прямий шлях до диктатури росіянського типу

Костянтин Корсун
21 квітня, 2024 неділя
18:03
Погляд Костянтин Корсун

Питання навіть не стільки в тому, на які важливіші цілі спрямувати отой "мільярд для марафону", - а у намаганнях остаточно зачистити інформаційний простір

"…Реалізація єдиної інформаційної політики {є} пріоритетним питанням національної безпеки...", -  каже нам прем’єр-міністр.

А що означає "єдиної"? Єдино правильної з погляду людей при владі? Чи означає це виключення альтернативних думок? "Можуть бути лише дві позиції: одна моя, а друга – неправильна", так? Якщо критикуєш "єдину інформаційну політику", – ти агент Кремля, оце ж воно?

Така "єдина інформаційна" дуже якісно реалізована у країнах типу КНР, КНДР, Іран, Росія. Ти або підтримуєш владу, або мовчиш, або сідаєш на тюрягу.

Таку модель будує поточний український уряд? Якщо так, то я сильно проти.

Питання навіть не стільки в тому, на які важливіші цілі спрямувати отой "мільярд для марафону", - а у намаганнях остаточно зачистити інформаційний простір. Адже "єдина інформаційна політика" ретельно приховує інформацію про корупцію у владі, про фатальні помилки топчиновників, про їхні зловживання, про утиски свобод громадян, про переслідування журналістів. І відверто бреше, не червоніючи.

Усі сучасні успішні демократії базуються не тільки на особистій свободі громадян та на праві вільного вибору, а, зокрема і на незалежних медіа. Які часто називають "четвертою владою" - тому, що їхня незалежність надає можливість критикувати три інші гілки влади, вказувати на її провтики, владі це ніколи не подобається, але вона змушена реагувати та покращувати процедури, закони, свою поведінку.

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І саме на diversity (англ. – різноманітність) побудовані успішні суспільства.

А якщо замість "різноманітності" буде "єдина інформаційна політика" - ми замість ЄС швидко опинимося у совку, як на Росії. Вже й так зрозуміло, що "телемарафон" – це брехлива пропаганда правлячої партії, до якої залучили колишніх ригів та адептів "русского міра", але в цю чорну прірву продовжують заливати тони бюджетних коштів. Патамуша мільярд сам себе не попилить.

Так, мене напружує сам термін "єдина інформаційна політика" - безвідносно що саме малося на увазі. Це прямий шлях до диктатури росіянського типу. Об’єднувати суспільство потрібно, але точно не батогом телемарафону чи тиском на незгодних та журналістів, це дає лише зворотний ефект, Янукович може підтвердити. А ще хто платить – той і замовляє музику. І кому буде цікаво читати "платні новини про досягнення нашого спонсора"?

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Хоча зе-слуги цього не зрозуміють, занадто складно, забагато букв. "Мільярд дерев", "мільйон дронів", "всєх бамбіть", "просто пєрєстать стрєлять", "сойдьомся посєрєдінє" - така "інформаційна політика" для них значно зрозуміліша. І навіть колись, вже сидячи перед розбитим коритом, вони так і не усвідомлять, що ж пішло не так.

P.S. "Ефект Даннінга — Крюґера — когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити".

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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