Або приблизно як було. І значна частка людей буде сприймати це як прогрес. Цинічно, але працює.

Так от. З нормою про демобілізацію все вийшло навпаки. Було погано, пообіцяли не те щоб добре, але хоч щось. Якусь надію.

А потім зробили, як було і пообіцяли колись потім розв'язати питання. В підсумку — значна частка людей сприймає те що відбулося як "зраду зрадну". І має на то повне право.

Я не розмірковую про доцільність — недоцільність. Я суто про комунікаційну складову і прогнозованість реакції людей на таки виверти. Цікаво, з такою політичною комунікацією якої реакції чекали?

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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