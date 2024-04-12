Про комунікацію демобілізації
Є такий доволі специфічний прийом. Коли щось не дуже, зроби ще гірше — а потім поверни як було
Або приблизно як було. І значна частка людей буде сприймати це як прогрес. Цинічно, але працює.
Так от. З нормою про демобілізацію все вийшло навпаки. Було погано, пообіцяли не те щоб добре, але хоч щось. Якусь надію.
А потім зробили, як було і пообіцяли колись потім розв'язати питання. В підсумку — значна частка людей сприймає те що відбулося як "зраду зрадну". І має на то повне право.
Я не розмірковую про доцільність — недоцільність. Я суто про комунікаційну складову і прогнозованість реакції людей на таки виверти. Цікаво, з такою політичною комунікацією якої реакції чекали?
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 41.94Продаж 42.72
- Актуальне
- Важливе