"У нас є рішення, немає грошей", – каже керівник виробництва дронів, яке ми давно підтримуємо (останній наш донат на 1 млн грн був саме їм і дозволив знешкодити 20 "шахедів" і "гербер").

Гроші шукаємо по всьому світі, волонтерські збори йдуть вкрай важко.

Але що я бачу водночас? Представники "електричних меншин" порушують через наближення 1 січня 2026 року – коли збігає термін безпрецедентних пільг при ввезенні електрокарів, що діють вже 7 років, — їх продовження.

За цей час торговці беушним китайським барахлом наростили м’язи настільки, що заходять у комітети Ради з привабливими пропозиціями продовжити пільги. (Про це пише голова "податкового" комітету парламенту, який категорично проти пільг).

Здавалося, та що там ті мімішні машинки. Тим часом багато хто не усвідомлює розміру бюджетної дірки, яку роблять електрички у бюджеті воюючої країни.

Отже, за нашими розрахунками наразі щомісячний імпорт 6000 "електричок" і наявний сумарний парк у 170 тис. електрокарів спричиняють такі втрати бюджету та державних енергогенерувальних компаній.

На несплаті ПДВ, мита й акцизу при розмитненні – 1,7 млрд грн щомісяця.

На зловживанні пільгами при зарядці за побутовим тарифом – 405 млн грн щомісяця.

Тобто понад 2,1 млрд грн щомісяця, або 25 млрд грн на рік!!!! Читайте також: Ключова риса української інфляції

І це ще не все. Завдяки заміщенню традиційного пального втрати на акцизах становлять понад 300 млн грн щомісяця.

І це я ще порахував операційні податки з кожного літра реалізованого пального, які платять автозаправні станції (ПДФО, ЄСВ, ПДВ, податок на прибуток). До речі, ця сплата останнім часом помітно зросла, про що невдовзі буде окремий матеріал.

Я розумію, "зелена" повістка, енергоспоживання тощо. Це треба робити. Але треба розуміти й те, що екологічні й інші альтернативні повістки сьогодні просувають багаті європейські держави, у яких є гроші й немає війни. При тому, що в Україні частка електрокарів від загального парку вже більша, ніж у переважній більшості європейських країн.

Як на мене, ми сьогодні не маємо змоги грати в такі ігри. У нас на порядку денному життя або смерть.

Ми зараз елементарно не можемо собі дозволити таку розкіш. Таких безпрецедентних пільг та мінімальної вартості експлуатації немає в жодній, навіть самій багатій країні. Це повна аналогія з дурнею, яку зробили у 2022 році, коли з невідомого переляку дозволили безмитне ввезення машин (пам’ятаєте черги по 15 км на кордоні?). Тоді це обернулось мільярдами євро втрат і щілину закрили.

Держава надала великий термін і величезні пільги, і треба їй за це подякувати. Вклонитися і сказати спасибі, що на купівлі преміумавто за 50-150 тис. євро зекономили 20-40 тис. євро. податків.

А за що ще треба подякувати державі, так це за можливість насолоджуватися зарядкою за фактично безплатним тарифом на електрику. Цей з нового року нікуди не подінеться і є мегапотужним драйвером подальшого розвитку цього сектору. Тому чому ревуть воли, я не розумію.

Будь-які податкові пільги мають піти.