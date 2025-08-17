Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Електрокаром по мопеду
OPINION

Електрокаром по мопеду

Сергій Куюн
17 серпня, 2025 неділя
16:00
Погляд

Уже здається усім зрозуміло, що проблема зі збиттям "шахедів" є ключовою

Зміст

 "У нас є рішення, немає грошей", – каже керівник виробництва дронів, яке ми давно підтримуємо (останній наш донат на 1 млн грн був саме їм і дозволив знешкодити 20 "шахедів" і "гербер"). 

Гроші шукаємо по всьому світі, волонтерські збори йдуть вкрай важко. 

Але що я бачу водночас? Представники "електричних меншин" порушують через наближення 1 січня 2026 року – коли збігає термін безпрецедентних пільг при ввезенні електрокарів, що діють вже 7 років, — їх продовження.

За цей час торговці беушним китайським барахлом наростили м’язи настільки, що заходять у комітети Ради з привабливими пропозиціями продовжити пільги. (Про це пише голова "податкового" комітету парламенту, який категорично проти пільг). 

Здавалося, та що там ті мімішні машинки. Тим часом багато хто не усвідомлює розміру бюджетної дірки, яку роблять електрички у бюджеті воюючої країни. 

Отже, за нашими розрахунками наразі щомісячний імпорт 6000 "електричок" і наявний сумарний парк у 170 тис. електрокарів спричиняють такі втрати бюджету та державних енергогенерувальних компаній. 

  • На несплаті ПДВ, мита й акцизу при розмитненні – 1,7 млрд грн щомісяця. 
  • На зловживанні пільгами при зарядці за побутовим тарифом – 405 млн грн щомісяця. 

Тобто понад 2,1 млрд грн щомісяця, або 25 млрд грн на рік!!!!

Читайте також: Ключова риса української інфляції 

І це ще не все. Завдяки заміщенню традиційного пального втрати на акцизах становлять понад 300 млн грн щомісяця. 

І це я ще порахував операційні податки з кожного літра реалізованого пального, які платять автозаправні станції (ПДФО, ЄСВ, ПДВ, податок на прибуток). До речі, ця сплата останнім часом помітно зросла, про що невдовзі буде окремий матеріал. 

Я розумію, "зелена" повістка, енергоспоживання тощо. Це треба робити. Але треба розуміти й те, що екологічні й інші альтернативні повістки сьогодні просувають багаті європейські держави, у яких є гроші й немає війни. При тому, що в Україні частка електрокарів від загального парку вже більша, ніж у переважній більшості європейських країн. 

Як на мене, ми сьогодні не маємо змоги грати в такі ігри. У нас на порядку денному життя або смерть. 

Ми зараз елементарно не можемо собі дозволити таку розкіш. Таких безпрецедентних пільг та мінімальної вартості експлуатації немає в жодній, навіть самій багатій країні. Це повна аналогія з дурнею, яку зробили у 2022 році, коли з невідомого переляку дозволили безмитне ввезення машин (пам’ятаєте черги по 15 км на кордоні?). Тоді це обернулось мільярдами євро втрат і щілину закрили. 

Держава надала великий термін і величезні пільги, і треба їй за це подякувати. Вклонитися і сказати спасибі, що на купівлі преміумавто за 50-150 тис. євро зекономили 20-40 тис. євро. податків. 

А за що ще треба подякувати державі, так це за можливість насолоджуватися зарядкою за фактично безплатним тарифом на електрику. Цей з нового року нікуди не подінеться і є мегапотужним драйвером подальшого розвитку цього сектору. Тому чому ревуть воли, я не розумію.  

Будь-які податкові пільги мають піти. 

Нам потрібні гроші на зброю, а не беушний китайський мотлох і пільги для преміумавто.

Джерело

Про автора. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
зброя
бізнес
ППО
авто
безпілотник
імпортозаміщення
Енергетика
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Київ
+27.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
15:01
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
Битва новачків Прем'єр ліги - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
14:46
урок Захист України
Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
14:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
14:27
Оновлено
Залізнична станція у Воронезькій області
Дрони ГУР атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області РФ і порушили логістику окупантів
14:05
OPINION
Чи наступить нарешті влітку дефляція?
14:02
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина
13:53
У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
13:52
На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами
13:34
Юлія Свириденко
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:33
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:13
Огляд
дрон Besomar
Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV