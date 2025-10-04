Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
Це дуже добре, що росіяни стали гатити по нашій енергетиці*
Значить, ми намацали їхню справжню больову точку — енергетику.
Виявляється, фьокли значно менше люблять Путіна без світла, ніж зі світлом.
Це дуже хороші новини і, я сподіваюся, відповідальні командири зроблять правильні висновки та продовжать заходи, що впливають на перебіг подій.
Зараз треба максимально прикрити свою енергетику і максимально валити їхню, неприкриту.
Зараз треба підтримувати темп і нарощувати інтенсивність ударів.
Читайте також: Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
І будь ласочка, валіть на звук всіх, хто каже словами Путіна про "відповідь" окупантів на наші атаки по їхній енергетиці. Це не відповідь. Це ведення бойових дій у війні, яку вони розвʼязали проти нас.
Удари росіян не можна розглядати як удари відплати, бо ми не нападали на них. Це — база.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе