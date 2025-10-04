Значить, ми намацали їхню справжню больову точку — енергетику.

Виявляється, фьокли значно менше люблять Путіна без світла, ніж зі світлом.

Це дуже хороші новини і, я сподіваюся, відповідальні командири зроблять правильні висновки та продовжать заходи, що впливають на перебіг подій.

Зараз треба максимально прикрити свою енергетику і максимально валити їхню, неприкриту.

Зараз треба підтримувати темп і нарощувати інтенсивність ударів.

І будь ласочка, валіть на звук всіх, хто каже словами Путіна про "відповідь" окупантів на наші атаки по їхній енергетиці. Це не відповідь. Це ведення бойових дій у війні, яку вони розвʼязали проти нас.