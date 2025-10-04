Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
OPINION

Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього

Сергій Марченко
4 жовтня, 2025 субота
12:01
Погляд

Це дуже добре, що росіяни стали гатити по нашій енергетиці*

Зміст

Значить, ми намацали їхню справжню больову точку — енергетику. 

Виявляється, фьокли значно менше люблять Путіна без світла, ніж зі світлом. 

Це дуже хороші новини і, я сподіваюся, відповідальні командири зроблять правильні висновки та продовжать заходи, що впливають на перебіг подій. 

Зараз треба максимально прикрити свою енергетику і максимально валити їхню, неприкриту. 

Зараз треба  підтримувати темп і нарощувати інтенсивність ударів. 

Читайте також: Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими

І будь ласочка, валіть на звук всіх, хто каже словами Путіна про "відповідь" окупантів на наші атаки по їхній енергетиці. Це не відповідь. Це ведення бойових дій у війні, яку вони розвʼязали проти нас. 

Удари росіян не можна розглядати як удари відплати, бо ми не нападали на них. Це — база

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Україна
Росія
Росія
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Енергетика
