Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
OPINION

Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими

Дмитро Снєгирьов
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:00
Погляд

У ніч проти 3 жовтня противник атакував за допомогою 416 засобів повітряного нападу, Повітряні сили повідомляють про нейтралізацію 320 з них

Зміст

Основний напрямок удару – об'єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. За даними моніторингових каналів, росіяни випустили шість "Іскандерів" у напрямку Лубен та Лохвиці. Ще 20 крилатих ракет випустили по Полтаві, Лубнах, окремих тергромадах Харківщини.

Внаслідок обстрілів на Полтавщині довелося зупинили роботу кількох газовидобувних об’єктів компанії.

Удари по сховищах та розподільних станціях — це не випадковість, а ознака нової тактики Кремля напередодні зими. Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів.

Мовиться про удари по українській газовій промисловості, яка прямо впливає на виробництво електроенергії. Нещодавно противник атакував підстанції у Сумах, Дніпрі та Херсоні, спричинивши перебої та пошкодження інфраструктури.

Читайте також: РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни

Особливо показовим є те, що ці атаки відбуваються напередодні опалювального сезону. Країна-окупант намагається створити додаткові проблеми для цивільного населення, провокуючи хаос і невдоволення діями української влади на всіх рівнях. Фактично це спроба дестабілізувати ситуацію на підконтрольних Україні територіях. 

Щодо захисту — прикрити газові сховища та енергетичні об'єкти набагато складніше, ніж військові чи адміністративні будівлі. Це проблема не лише України: аналогічні труднощі відчуває і Москва, коли намагається протидіяти ударам дронів по своїх нафтобазах і газових терміналах.

Надалі можна очікувати, що російські війська активізують атаки по місцях видобутку та зберігання енергоресурсів. Ударів слід чекати по Полтавській області, яка є центром видобутку нафти й газу, а також по західних регіонах, що виконують роль логістичних хабів для транспортування.

На  мою думку, українська оборона має діяти більш ніж адекватно — потрібна дзеркальна відповідь.

Якщо росіяни атакують наші енергетичні об'єкти, ми повинні бити по аналогічних цілях у РФ. І можливості для цього є: останні події показали, що російська ППО надзвичайно неефективна й не здатна протистояти масованим атакам дронами та аеробалістичними ракетами.

Наразі Україна посилила удари проти російської нафтогазової інфраструктури, прагнучи спричинити дефіцит пального та порушити експорт нафти до Європи. За оцінками західних розвідтовариств, зафіксовано рекордно високий показник — понад три десятки ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах, сховищах і трубопроводах.

Читайте також: Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ

Утім, такі удари повинні мати не лише військовий, а й символічний характер. Наприклад, удар по Кримському мосту — це спосіб позбавити росіян бажання бити по нашій логістиці. Те саме стосується й атак по урядових кварталах — має бути адекватна відповідь по резиденціях російського диктатора, які також перебувають у зоні досяжності України.

Два роки тому удари по енергетиці змусили українців переживати блекаути. Теоретично, подібне може повторитися із газом. Будь-які удари по сховищах чи розподільних станціях — це серйозний виклик. Ремонтні роботи займають кілька днів, а якщо атаки припадуть на розпал опалювального сезону, наслідки можуть бути критичними. Тож ризик "газових блекаутів" існує, особливо з урахуванням того, що росіяни націлюються саме на сховища та станції, а не лише на місця видобутку.

На думку аналітиків ACLED з питань Європи та Центральної Азії, удари відбуваються на тлі того, що Росія посилює наступ на сході України, попри заяви про готовність до переговорів. Оскільки запаси природного газу в Україні зменшуються напередодні зими, атаки на газову інфраструктуру є частиною ширшої російської кампанії зі змушування України до капітуляції через заподіяння серйозних страждань цивільним — тактики, якої Москва дотримується протягом усієї війни.

Натомість Україна поступово посилює систему протиповітряної та протиракетної оборони. Наприклад, данський контракт на 8,5 мільярда доларів передбачає закупівлю шести батарей Patriot, що значно підсилить захист енергетичної інфраструктури. 

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Полтава
ППО
газопровід
Війна з Росією
безпілотник
Харківщина
ракетний удар
Енергетика
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
МЗС України
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
18:35
Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії
18:30
Російська дезінформація
РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД
18:21
Оновлено
"Колос" - "Рух"
УПЛ: "Колос" програв "Руху", результати та розклад матчів 8-го туру
18:10
Дональд Трамп
Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде
18:04
Ексклюзив
дрон
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
18:03
Ексклюзив
Дональд Трамп
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф
17:40
Ексклюзив
НАТО
У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
17:38
Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість
17:25
міжнародний проєкт Making Oddkin
Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно
17:15
Каїс Саїд
У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
17:15
Андрій Парубій
СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
17:06
Віктор Орбан
Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
16:50
Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ
16:38
Оновлено
Слуга народу
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
16:31
Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак
16:25
Ексклюзив
російський диктатор Володимир Путін
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
16:24
Віктор Медведчук
ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
16:11
Оновлено
Ігнотас Адомавічюс
Міністр культури Литви, який не зміг відповісти, чий Крим, подав у відставку
16:04
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Український Крим під російською окупацією
Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС
16:00
OPINION
Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України
15:56
Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"
15:48
швейцарська зенітна гармата Oerlikon
Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
15:20
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
15:19
СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
15:06
Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana
14:20
повінь у Вʼєтнамі
У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой
14:01
OPINION
Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?
13:49
Бельгія
У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:42
Ексклюзив
російська дезінформація
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
12:38
Ексклюзив
апеляція у справі Владислави Молчанової
Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV