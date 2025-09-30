Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
OPINION

Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ

Дмитро Снєгирьов
30 вересня, 2025 вiвторок
18:02
Погляд

Країна-окупант продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного пального для невиробників. Заборона на експорт бензину з РФ буде продовжена до кінця року як для виробників палива, так і для невиробників

Зміст

Варто зауважити, що заборона на експорт бензину з РФ для виробників палива була запроваджена у кінці липня для підтримки внутрішнього ринку, її продовжили на вересень.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

Тільки за три літні місяці цього року Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили Новокуйбишевський НПЗ, Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ, ТОВ НОВАТЕК-Усть-Луга, Рязанський НПЗ, АТ Куйбишевський НПЗ, Краснодарський НПЗ.

А вже у вересні підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.

Читайте також: Дозвіл США на далекобійні удари по РФ: оптимістична картина розвитку війни

Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ) забезпечував приблизно 2,5% загального обсягу перероблювання нафти в Росії. Але основне, цей завод був афілійований з міністерством оборони країни-окупанта. Завдавши ударів по Саратовському НПЗ, Сили спеціальних операцій України значно знизили можливості забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділи російської армії на лінії бойового зіткнення. 

Але й основний момент, це те, що підрозділи Сил спеціальних операцій вразили об’єкт магістральної транспортної інфраструктури. Йдеться про лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". А це вже нафтопровід, це виробнича станція, де відбувається змішування високо- і низькосірчистої нафти з різних родовищ на території російської федерації. І, відповідно, формується так званий експортний склад нафти Urals, до 50% від загального обсягу експорту країни-окупанта. Удари по даній станції фактично зривають можливості РФ по виробництву, перекачуванню нафтопродуктів і відвантаженню кінцевому споживачеві готової продукції.

Звертаю увагу на наслідки ударів українських безпілотників по інших об’єктах російської нафтової галузі.

Сили безпілотних систем вразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Це 3% загального обсягу у Російській Федерації

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

За його словами, українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:

  • 14 серпня – Лукойл Волгоградський НПЗ.
  • 18 серпня – нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. 
  • 20 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. 
  • 21 серпня – станція нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область. 

За підсумками цих атак російський нафтовий експортний термінал Усть-Луга працюватиме на рівні близько 350 000 барелів на день у вересні, або приблизно на половину своєї звичайної потужності, після пошкодження трубопровідної інфраструктури в результаті атак українських дронів.

В результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України 10 серпня був уражений нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" у Республіці Комі.

Примітно, що атаковане підприємство розташоване за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні російській армії паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Трамп не змінив позицію, він визнав реальність

24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки МОУ атакували російські порти у Новоросійську та Туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска.

За інформацією Головного управління розвідки МОУ, росіяни завантажували нафтою свої танкери – зокрема й з числа так званого тіньового флоту. Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні  експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Крім того, ударні морські дрони Головного управління розвідки МОУ підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора Росії у порту Туапсе.

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, мета операції — зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Скорочення постачань паливно-мастильних матеріалів на фронт призводить до паралічу російської військової машини на території України.

Знижуються темпи наступу, чим і користуються Сили оборони України, які демонструють так звану активну оборону. На момент зниження російського наступу наноситься контрудар Силами оборони України. І за підсумками — сім звільнених населених пунктів тільки на Добропільському напрямку. Ось це і є ціна ударів безпілотників Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем і Головного управління розвідки Міністерства оборони України по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Київ
